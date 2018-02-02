Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oscar yarışından elenen film, eşi Nuri ve 6 yaşındaki oğlunu bir patlamada kaybeden Katja’nın yaşadıklarını mevzu ediniyor. “Paramparça”da Diane Kruger, Denis Moschitto ve Numan Acar gibi oyuncular rol alıyor. Filmin hikâyesi ise şöyle: Eşi ve çocuğunu kaybedince hayatı altüst olan Katja’nın tek arzusu terör saldırısını kimlerin yaptığını öğrenmektir. Hukuk kanadı saldırının ırkçı bağlantılarını dikkate almasa da, ortaya çıkan deliller Neonazi bağlantılarına işaret eder. Katja’nın acısı da intikam duygusuna dönüşür. Ağdalı bir dram filmi olan “Paramparça” beklentilerin altında kalıyor.