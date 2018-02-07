Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası listesine girişinin 20’nci yılı çerçevesinde 2018 senesi Troya yılı ilan edilirken; Kültür ve Turizm Bakanlığı, antik şehri bütün dünyaya tanıtacak büyük bir çalışma başlattı. 2018 Troya yılı çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında gazetemize konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş; konser, tiyatro, bale, spor gösterileri, üniversitelerde panellerin, sempozyumların ve konferansların yer alacağı onlarca faaliyetin yapılacağını söyledi. Kurtulmuş “Esas amacımız Troya üzerinden Türkiye’nin tanıtılması. Bu yıl boyunca içeride ve dışarıda, özellikle Avrupa’da ciddi şekilde Troya konusunda farkındalık oluşacak” dedi.

Troya Müzesi’nin açılışı ile alakalı da bilgi veren Kurtulmuş, “Bu yıl içerisinde en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi Troya Müzesi’nin açılışı olacak. Son rötuşları yapılıyor. Muhtemelen yılın ilk yarısında müzeyi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle açacağız” diye konuştu.

ESERLERİ ÇALINDI

Troya’da muazzam bir birikim olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş “Maalesef bir kısmı yurt dışına kaçırılmış. Ancak, şu anda olanlarla da çok büyük bir birikim var” şeklinde konuştu.