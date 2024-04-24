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Koca Sinan'ın kandili Londra'da satılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Koca Sinan&#039;ın kandili Londra&#039;da satılacak

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmalıda beş defa sadrazamlık yapan Koca Sinan Paşa'ya ait tombak denizci kandilinin de aralarında olduğu tarihi Osmanlı eserleri, açık artırma ile bugün satışa çıkarılıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Meşhur İngiliz müzayede evi Sotheby’s, bugün Londra’da düzenleyeceği “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” adlı açık artırmada Osmanlı kökenli eserlere yer veriyor. Ancak müzayedede mimari unsurlar da satışa çıkıyor.

Mesela Sultan II. Mahmud tuğralı iki yüz senelik Osmanlı mermer paneli de yer alıyor. 12 bin paunt (Yaklaşık 500 bin Türk lirası) kıymet biçilen eserin büyük hat sanatçısı Mustafa Rakım imzalı olduğu görülüyor. Esere Osmanlı imparatorluk armasının kabartma olarak oyulduğu görülüyor.

180 bin paunt yani yaklaşık 7,2 milyon Türk lirası ile müzayededeki en pahalı eserler arasında ise Osmanlıda beş defa sadrazamlık yapan Koca Sinan Paşa’ya ait tombak bir denizci kandili de yer alıyor. Kandilin 1570’li yıllarda Osmanlıda üretildiği biliniyor ve üzerinde Koca Sinan Paşa için yaptırıldığı yazıyor.

Lale Devri çeşmesi de müzayedeye çıkıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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