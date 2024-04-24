Chris Botti İstanbul'a geliyor

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, JRO Yatırım’ın ana sponsorluğunda İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kariyeri boyunca ünlü isimlerle sahne alan Botti, 41 konserlik dünya turnesinin İstanbul ayağında 17 Mayıs akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda konser verecek. Botti, beş özel konuğu ve orkestrasıyla birlikte sanatseverlere büyüleyici bir akşam vadediyor.

Sting, Paul Simon ve Barbara Streisand gibi efsane isimlerle birlikte çalışan Botti “Birçok efsane ile çalışma şansı buldum ve her biri benim sanatıma farklı bir boyut ekledi” diyor.

Daha önce Türkiye’de müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Chris Botti, İstanbul’u her zaman büyülü bulduğunu söylüyor.