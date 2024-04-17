Üç Grammy’li Rubalcaba geliyor, CRR'de konser verecek
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kariyerine üç Grammy ve üç Latin Grammy ödülü sığdıran Kübalı sanatçı Gonzalo Rubalcaba, albüm turnesi çerçevesinde, üçlüsüyle birlikte 25 Nisan akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.
Konserde tanınmış piyaniste, kontrbasçı Matt Brewer ve davulcu Ernesto Simpson eşlik edecek. Rubalcaba kayıtları ve benzersiz piyano tekniğiyle çağdaş caz müziğine damga vuran isimler arasında yer alıyor. “Piano&Keyboard” dergisinin 20. yüzyılın en büyük piyanistleri arasında gösterdiği sanatçı; Glenn Gould ve Martha Argerich gibi isimlerle anılıyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi