Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Üç Grammy’li Rubalcaba geliyor, CRR'de konser verecek

Üç Grammy’li Rubalcaba geliyor, CRR'de konser verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üç Grammy’li Rubalcaba geliyor, CRR&#039;de konser verecek

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kariyerine üç Grammy ve üç Latin Grammy ödülü sığdıran Kübalı sanatçı Gonzalo Rubalcaba, albüm turnesi çerçevesinde, üçlüsüyle birlikte 25 Nisan akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Konserde tanınmış piyaniste, kontrbasçı Matt Brewer ve davulcu Ernesto Simpson eşlik edecek. Rubalcaba kayıtları ve benzersiz piyano tekniğiyle çağdaş caz müziğine damga vuran isimler arasında yer alıyor. “Piano&Keyboard” dergisinin 20. yüzyılın en büyük piyanistleri arasında gösterdiği sanatçı; Glenn Gould ve Martha Argerich gibi isimlerle anılıyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Millî Kütüphane’ye yeni kaynak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Millî Kütüphane’ye yeni kaynak - Kültür - SanatMillî Kütüphane’ye yeni kaynakEvliya Çelebi’den İran yorumları: âsiler, işkenceciler, yalancılar - Kültür - SanatEvliya Çelebi’den İran yorumları: âsiler, işkenceciler, yalancılarTuristler için yeni uygulama! Tarihi yolculuk özel gezi treniyle yapılacak - Kültür - SanatTuristler için yeni uygulama: Tarihe yerlere özel gezi treniAvrupa Film Günleri başladı! 10 ilde ödüllü filmler gösterilecek - Kültür - SanatAvrupa Film Günleri başladı! 10 ilde ödüllü filmler gösterilecekDepremde hasar görmüştü! 134 yaşındaki Envar-ül Hamit Cami restorasyonu başladı - Kültür - SanatDepremde hasar görmüştü! 134 yaşındaki Envar-ül Hamit Cami restorasyonu başladıMevlana Türbesi doldu taştı! Akın akın ona geldiler - Kültür - SanatMevlana Türbesi doldu taştı! Akın akın ona geldiler
Sonraki Haber Yükleniyor...