Üç Grammy’li Rubalcaba geliyor, CRR'de konser verecek

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 02:19 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 02:20 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kariyerine üç Grammy ve üç Latin Grammy ödülü sığdıran Kübalı sanatçı Gonzalo Rubalcaba, albüm turnesi çerçevesinde, üçlüsüyle birlikte 25 Nisan akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.