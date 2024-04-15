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Moein konserinde ortalık karıştı! Salonun cam kapıları kırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran’a girişi yasaklı ünlü şarkıcı Moein’in konseri öncesinde ortalık karıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle salonun cam kapıları kırılırken, konser alanına girmeye çalışanlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Moein ismiyle bilinen Nasrollah Moein Najafabadi, Van’da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Binlerce İranlı konser öncesi salona girmek için uzun kuyruklar oluştururken, içeri girmeye çalışanlar arasında izdiham yaşandı.

Moein konserinde ortalık karıştı! Salonun cam kapıları kırıldı - 1. Resim

CAM KAPILARI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde düzenlenen İranlı ünlü şarkıcı Moein’in konseri öncesinde gerginlik yaşandı. Konseri izlemek için günler öncesinden Van’a gelen binlerce İranlı turist, konserin yapılacağı Van YYÜ Kapalı Spor Salonu’na akın etti. 

Salon önünde uzun kuyruklar oluşturan İranlı turistler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. 

Organizasyonun zayıf kaldığı konser öncesinde saatin ilerlemesi üzerine binlerce İranlı turist aynı anda konserin yapılacağı salona daldı.

İranlıların salonun camları ile kapısını kırarak içeri dalmaları cep telefonlarına yansıdı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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