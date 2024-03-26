Taylor Swift ve Jay-Z Türkiye konseri olacak mı?

Dünyaca ünlü starlar Taylor Swift ve Jay-Z'in Türkiye'de konser vereceği iddia edildi. Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift hayranlarını sevindirecek haberi Festival organizatörü Özcan Ertaş verdi. Peki, Taylor Swift ve Jay-Z konser biletleri ne zaman satışa çıkacak, konser bileti ne kadar? Taylor Swift nerede konser verecek? Tüm merak edilenler haberimizde.

Taylor Swift'in İstanbul'da konser vereceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Müzikseveri heyecanlandıran haber Festival organizatörü Özcan Ertaş'tan geldi. Taylor Swift ve Jay-Z'nin Türkiye'de vereceği konser hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Taylor Swift biletleri ne zaman satışa çıkacak, fiyatlar ne kadar? Jay-Z konseri nerede olacak?

TAYLOR SWİFT İSTANBUL'DA KONSER VERECEK

Festival organizatörü Özcan Ertaş, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z' nin de bulunduğu yıldız isimlerin Türkiye'de konser vermeye hazırlandıklarını iddia etti. Ertaş'ın aktardığına göre, Taylor Swift ve Jay-Z'nin Türkiye'de vereceği Konser biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkarılacak. Konserlerin ise 2025 Şubat'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Konserin bilet fiyatlarına ilişkin ise henüz bir açıklama ise yapılmadı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER TÜRKİYE'DE KONSER VERECEK

Özcan Ertaş'ın açıklaması şöyle;

"Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak."