Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı. En az 40 ölünün olduğu olayda saldırıyı düzenleyenlerin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Moskova saldırısını kim düzenledi? İşte detaylar

Moskova'da konser salonuna saldırıyı kim yaptı, sorusu hız kazandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 40 ölü, 100 yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı. Peki, Moskova'da konser salonuna saldırıyı kim yaptı? Moskova saldırısını kim düzenledi? İşte detaylar...

MOSKOVA'DA TERÖR SALDIRISI

Rus yetkililerin "terör saldırısı" olarak tanımladığı saldırı Crocus Belediye Salonu'nda yapıldı. Olay yerinden gelen görüntülerde kamuflajlı kıyafetler giyen beş kişinin kişinin otomatik silahlarla içeride ateş açtığı görülüyor. Kamuflaj giyen 5 kişi, konser salonuna girdi ve salonda bulunanların üzerine ateş açtı. Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin açıklamasına göre en az 40 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi ise yaralandı. Binlerce kişinin bulunduğu binada büyük bir yangın da çıktı.

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi.