Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Moskova'da konser salonuna saldırıyı kim yaptı?

Moskova'da konser salonuna saldırıyı kim yaptı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı. En az 40 ölünün olduğu olayda saldırıyı düzenleyenlerin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Moskova saldırısını kim düzenledi? İşte detaylar

Moskova'da konser salonuna saldırıyı kim yaptı, sorusu hız kazandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 40 ölü, 100 yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı. Peki, Moskova'da konser salonuna saldırıyı kim yaptı? Moskova saldırısını kim düzenledi? İşte detaylar...

MOSKOVA'DA TERÖR SALDIRISI

Rus yetkililerin "terör saldırısı" olarak tanımladığı saldırı Crocus Belediye Salonu'nda yapıldı. Olay yerinden gelen görüntülerde kamuflajlı kıyafetler giyen beş kişinin kişinin otomatik silahlarla içeride ateş açtığı görülüyor. Kamuflaj giyen 5 kişi, konser salonuna girdi ve salonda bulunanların üzerine ateş açtı. Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin açıklamasına göre en az 40 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi ise yaralandı. Binlerce kişinin bulunduğu binada büyük bir yangın da çıktı.

Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bank of America ve Goldman Sachs öngördü! TCMB sonraki ay faiz artıracak mı, indirecek mi? - HaberlerBank of America ve Goldman Sachs öngördü! TCMB sonraki ay faiz artıracak mı, indirecek mi?Fatura desteği alan elektrik abonelerine güvence bedeli iade edilecek - HaberlerFatura desteği alan elektrik abonelerine güvence bedeli iade edilecekMacaristan Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor? - HaberlerMacaristan Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor?Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri! Türkiye’nin Macaristan 11’i belli oldu mu, açıklandı mı? - HaberlerMacaristan Türkiye maçı ilk 11’leri! Türkiye’nin Macaristan 11’i belli oldu mu, açıklandı mı?Macaristan Türkiye maçı hakemi kim, nereli? Macaristan Türkiye milli maçını kim yönetiyor, hakemin adı ne? - HaberlerMacaristan Türkiye maçı hakemi kim, nereli? Macaristan Türkiye milli maçını kim yönetiyor, hakemin adı ne?Kate Middleton kanser mi oldu? - HaberlerKate Middleton kanser mi oldu?Macaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerMacaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda, nereden izlenir?Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı! Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi? - HaberlerHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı! Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi?Barajların doluluk oranı 79.72'ye yükseldi - HaberlerBarajların doluluk oranı 79.72'ye yükseldiAydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldı - HaberlerAydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...