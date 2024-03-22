Rusya'dan Moskova saldırısı sonrası ilk açıklama: "Bağlantısı varsa Ukrayna üst düzey yetkilileri yok edilecek"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Moskova saldırısının ardından açıklama yaptı. Medvedev, "Rusya, Moskova saldırısıyla bağlantılı olursa Ukrayna'nın üst düzey yetkililerini yok edecek" dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Kamuflajlı saldırganlar tarafından rastgele açılan ateşte en az 40 kişi öldü, 100'den fazla kişinin yaralandı. Rusya, saldırıyı Ukrayna'nın yapmış olabileceğini düşünüyor. ABD söz konusu iddiaları yalanlasa da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den Ukrayna'ya tehdit gibi açıklama geldi.

Medvedev, "Rusya, Moskova saldırısıyla bağlantılı olursa Ukrayna'nın üst düzey yetkililerini yok edecek" dedi.

MOSKOVA'DA SİLAHLI SALDIRI

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Kamuflajlı en az 3 kişinin ateş açtığı saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandı.

SALDIRININ ARKASINDA UKRAYANA MI VAR?

ABD Büyükelçiliğinin geçen hafta Moskova'daki vatandaşlarını konser salonlarından uzak durmasını konusunda uyarması saldırının arkasında Rusya'nın 2 yıldır savaştığı Ukrayna mı var sorusunu gündeme getirdi.

ABD, söz konusu iddiaları "Ukrayna veya Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir belirti yok" diyerek yalanladı.

MEDVEDEV'DEN UKRAYNA'YA GÖZDAĞI

Rusya eski Başbakanı Dmitriy Medvedev, saldırının ardından Telegram'daki hesabından açıklama yaptı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı görevini yürüten Medvedev, saldırının arkasında Ukrayna'nın olması halinde karşılığının çok sert olacağını söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Zorla karşılık verilmedikçe ve ölümler teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılarla karşılanmadıkça hiçbir yargılama veya soruşturmanın faydası olmaz. Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit

edilirse, onlarla ve ideolojik ilham verenlerle farklı şekilde baş etmek imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Bu vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm." dedi.