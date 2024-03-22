Rusya'da konser salonuna saldırı! Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Çağla Çağlar- Güncelleme:
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Rusya’nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl Konser Salonu silahlı saldırı olduğu bildirildi. Kamuflajlı en az 3 kişinin ateş açtığı, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser alanına maskeli 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Ölü ve yaralıların olduğu öğrenilen saldırıda konser salonunda yangın çıktığı bildirildi.
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Düzenleyen: Çağla Çağlar - Dünya