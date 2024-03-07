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ABD'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Rusya, Abd, Yaptırım, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 3 ABD sivil toplum kuruluşunun işaret edildiği Bakanlık açıklanmasında, "Rusya Federasyonu'nun iç işlerine müdahale girişimlerine karışan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının istenmeyen kişi olarak sınır dışı edilmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu olacaktır." denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Tracy'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Amerikan Uluslararası Eğitim Konseyleri, Kültürel Perspektifler, Uluslararası Eğitim Enstitüsü isimli 3 ABD sivil toplum kuruluşunun istenmeyen kuruluş olarak tanınmasıyla ilgili bilgi iletildiği belirtildi.

"ELÇİLİK DESTEĞİYLE RUS KARŞITI PROGRAM YÜRÜTÜYORLAR"

Açıklamada, Rusya'da faaliyet gösteren bu kuruluşların, "Büyükelçiliğin desteğiyle eğitim ve kültürel alışveriş adı altında Rus karşıtı program ve projelerin uygulanmasına yönelik nüfuz ajanlarını işe almayı amaçladığı" öne sürüldü.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Büyükelçiliğe bu kuruluşlara her türlü desteğin sonlandırılmasına yönelik nota verildiği kaydedilen açıklamada, "Seçimler ve özel askeri operasyon bağlamında yıkıcı eylemler ve dezenformasyonun yayılması da dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu'nun iç işlerine müdahale girişimlerine karışan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının istenmeyen kişi olarak sınır dışı edilmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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