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Ünlülerin bayram konserlerinden alacakları ücretler belli oldu! Günlük konser ücreti 10 milyon TL...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlülerin bayram konserlerinden alacakları ücretler belli oldu! Günlük konser ücreti 10 milyon TL...

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayrama sayılı günler kala ünlü isimler, bayram tatilinde sevenlerinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlülerin bayram sahnelerinin ücretleri de netleşti. İşte ünlülerin bayram konserlerinden alacakları ücretler belli oldu. Hangi sanatçı nerede çıkacak, kaç para kazanacak? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkmaya hazırlanan birbirinden ünlü isimlerin konser ücretleri netleşti. Ünlülerin kazançları dudak uçuklattı. Peki, hangi ünlü isimler nerede sahne alacak? Ünlüler bayram konserlerinden ne kadar kazanacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

ÜNLÜLERİN BAYRAM KAZANÇLARI BELLİ OLDU

Ünlülerin servet değerindeki bayram tarifeleri netleşti.  4 Milyon TL'den başlayan ünlülerin günlük konser ücreti 10 Milyon TL'ye kadar yükseliyor. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, ünlü sanatçıların bayram tatilinde konserlerden alacakları ücretler şöyle;

Ünlülerin bayram konserlerinden alacakları ücretler belli oldu! Günlük konser ücreti 10 milyon TL... - 1. Resim

Yıldız Tilbe 4 Milyon TL, melek Mosso 5 Milyon TL, Bülent Ersoy 5,3 milyon TL, Sibel Can 7 Milyon TL, Ebru Gündeş 7 Milyon TL, Ajda Pekkan 8,5 Milyon TL, Gülşen ise 10 Milyon TL ücret alarak bayram tatilinde sahnede olacak.

Funda Arar 1.5 Milyon TL, Linet  5 Milyon TL, Aşkın Nur Yengi 4 Milyon TL, Zara 1 Milyon TL, İrem Derici  1 Milyon 800 Bin TL, Melek Mosso 5 Milyon TL, Koray Avcı 2 Milyon TL, Derya Bedavacı 3.5 Milyon TL,  Alişan  2 Milyon 750 Bin TL, Deniz Seki 1 Milyon TL, Sinan Özen  600 Bin TL, Candan Erçetin 2 Milyon TL, Aleyna Tilki 1 Milyon TL, Şevval Sam 1.5 Milyon TL, Özcan Deniz ise 4 Milyon TL alacak.

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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