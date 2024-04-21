İşte Ata Demirer'in kardeşi Cenk! Konserde sahneye çıktı

Ünlü komedyen Ata Demirer, İstanbul'daki bir konserinde hayranlarına sürpriz yaptı. Demirer, konserde sahneye çıkan kardeşi Cenk Demirer'le olan videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü komedyen Ata Demirer, İstanbul'daki bir konserde hayranlarıyla buluştu.

Sosyal medyada da aktif olan Ata Demirer'in son paylaşımı ise dikkat çekti.

Ünlü komedyen, kardeşi Cenk Demirer ile olan videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Video, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun hayranları, "Çok benziyorlar", "İkisi de çok sempatik", "Birbirlerini andırıyorlar" gibi yorumlar yaptı.