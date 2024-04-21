Babalık davasıyla gündemdeki Uğur Dündar hakkındaki haberler için yayın yasağı kararı aldırdı

Türkiye günlerdir Dilara Gülatan’ın Uğur Dündar’a açtığı babalık davasını konuşuyor. Uğur Dündar, hakkındaki haberler için yayın yasağı kararı aldırdığını duyurdu.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından ablası Dilara Gülatan’ın da Uğur Dündar’ın kızı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Gülatan’ın açtığı babalık davası açarken, Dündar biyolojik babalık iddialarını reddediyor. Mahkemeye sunulan DNA testinde ihlal yapıldığı iddiaları gündemdeyken Uğur Dündar'dan dikkat çeken hamle geldi.

Dündar hakkındaki haberler için yayın yasağı kararı aldırdı.

"NE TALİHSİZ ÇOCULARMIŞ..."

Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Dilara Gülatan'ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdıklarını duyurdu.

Dündar şu ifadelere yer verdi;

"Ne talihsiz çocuklarmış"

Dün sizlere 'Bana atılan iftira ve yalanlar, bunları yayanların ellerinde patlar' diye yazdım ya... Bugün soruşturmacı gazetecilik yaptım ve beni tanıdığı(hatta çocuk sahibi olduğu) iddia edilen Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum.

Onların iddialarını dinledikçe kızları için daha da üzüldüm. Ne talihsiz çocuklarmış... Ancak aşağıda okuyacağınız mahkemece çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle şimdilik bunları ve elimdeki belgeleri açıklamıyorum. Resmi makamlar talep ettiği takdirde onlarla paylaşmaya hazırım. Hakikat hedefine vardı bile... Az sonra..."