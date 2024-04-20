Babalık davası açılmıştı! Uğur Dündar’dan yeni açıklama: Elimdeki belgeleri açıklayamıyorum

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara Gülatan’ın babası olduğu ileri sürülen Uğur Dündar, sosyal medyadan açıklama yaparak DNA testinde biyolojik baba çıkmadığını belirtmişti. Suphiye Orancı’yı tanımadığını belirten Dündar, dün yeni bir açıklama yaptı ve davada yayın yasağı olduğu için elindeki belgeleri şimdilik paylaşamadığını bildirdi.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara Gülatan, Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı. Hakkındaki iddiayı yalanlayan Dündar’dan yeni açıklama geldi.

Dilara Gülatan - Uğur Dündar

DİLARA GÜLATAN’IN BABASI UĞUR DÜNDAR MI?

Metin Akpınar’ın 36 yıl önce beraber olduğu Suphiye Orancı’dan ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, sanatçının kızı olduğunu mahkeme kararıyla resmiyete kavuşturmuştu. Nebioğlu, Sabah Gazetesi’ne verdiği röportajda, “Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Metin Akpınar - Duygu Nebioğlu

Açıklamanın ardından Nebioğlu’nun ablasının Dilara’nın babasının Uğur Dündar olabileceği öne sürülmüştü. Hakkındaki iddianın ardından açıklama yapan Uğur Dündar Adli Tıp Kurumu’nun DNA incelemesini bitirdiğini belirtmiş ve biyolojik babalık iddiasını reddetmişti. Ancak Duygu Nebioğlu, DNA testi sonucunun değiştirildiğini öne sürmüştü.

Suphiye Orancı

UĞUR DÜNDAR: ELİMDEKİ BELGELERİ AÇIKLAYAMIYORUM

Konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkarken, gazeteci Uğur Dündar’dan bir kamuoyu açıklaması geldi. Dündar yayın yasağı kararı nedeniyle elindeki belgeleri paylaşamadığını şu sözlerle belirtti:

“Dün sizlere ‘Bana atılan iftira ve yalanlar, bunları yayanların ellerinde patlar’ diye yazdım ya... Bugün soruşturmacı gazetecilik yaptım ve beni tanıdığı (hatta çocuk sahibi olduğu!) iddia edilen Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum. Onların iddialarını dinledikçe kızları için daha da üzüldüm. Ne talihsiz çocuklarmış... Ancak aşağıda okuyacağınız mahkemece çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle şimdilik bunları ve elimdeki belgeleri açıklamıyorum. Resmi makamlar talep ettiği takdirde onlarla paylaşmaya hazırım. Hakikat hedefine vardı bile...”

Ardından avukatı aracılığıyla şu kamuoyu açıklamasını paylaştı:

“Müvekkilim Sn. Uğur DÜNDAR hakkında asılsız birtakım iddialarla açılan babalık davası sebebiyle basında ve sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin, itibar suikastları, ahlak dışı yorum ve asılsız isnatların son bulması için Isparta 2.Aile Mahkemesine yapmış olduğumuz basın yayın yasağı başvurumuz 19.04.2024 tarihli mahkeme ara kararı ile kabul edilmiştir. Kararda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. ve 26. maddesi ile Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca, müvekkilim Uğur Dündar'ın özel hayatı ve aile hayatının korunmasına adına yargılamanın seyri hakkında yazılı, görsel ve internet yasağı ortamındaki medya ve haber kuruluşlarına yayın yasağı konulmasına ve kararın infazi bakımından dosyanın Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda yasağın muhatabı olan tüm kişi, kurum ve kuruluşların mahkeme kararına uygun davranmalarının yasal yükümlülükleri olduğunu, aksi davranışın hukuki ve cezai sorumluluk doğurabileceğini kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”