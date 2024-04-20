Uğur Dündar’a açılan babalık davasında şaşırtan detaylar! DNA testinde 5 kural ihlali ortaya çıktı

Müge Anlı “Ekrandan söyleyemem” dedi! Gündem olan iddia: Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil başka bir ünlü!

Müge Anlı “Ekrandan söyleyemem” dedi! Gündem olan iddia: Dilara G.’nin babası Uğur Dündar değil başka bir ünlü!

Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın figüranlık yaptığı ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamış

Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın figüranlık yaptığı ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynamış

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Dilara Gülatan’ın Uğur Dündar’a açtığı davada şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dündar biyolojik babalık iddialarını reddederken, Gülatan Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapora itiraz etmişti. O itirazın gerekçelerine ulaşıldı ve DNA testinde 5 kural ihlali yapıldığı ortaya çıktı.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, “Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim” demiş ve ablası Dilara Gülatan’ın Uğur Dündar’a dava açtığı öğrenilmişti. Duygu Nebioğlu, DNA testinin değiştirildiğini öne sürerek kafaları karıştırmıştı. Öte yandan Dündar hakkındaki babalık iddiasını yalanlarken, Gülatan’ın Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapora itiraz ettiği bilgisi edinildi.

Dilara Gülatan

KAN ÖRNEĞİ ALINAN TARİH RAPOR HAZIRLANMA TARİHİNDEN SONRA

Son olarak Dilara Gülatan’ın Adli Tıp Kurumu’na yaptığı itirazın gerekçelerine ulaşıldı. Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde nedenler sıralandı.

Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem Dilara G.'den hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı vurgulandı. Kan örneğinin alındığı tarihin, raporun hazırlanma tarihinden sonra olması itiraz gerekçelerinden biri...

İKİNCİ ÖNEMLİ İTİRAZ NEDENİ…

Bir diğeri Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun dava dosyasına 13 Mart 2024 tarihinde sunulması ancak raporun düzenleme tarihinin 22 Mart 2024 olması.

Dilara Gülatan - Sevgi Nebioğlu - Duygu Nebioğlu

İSİMLER AÇIK ŞEKİLDE YAZILMIŞ

Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre, alınan örneklerin tarafların hiçbir kimlik bilgisi verilmeksizin işleme tabi tutulması gerekiyor. İşlemi yapan görevliler sadece kodlama ile verilen kodları görüyor. Ancak Dündar ve Dilara G. arasında geçen bu davada kişilerin isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yazarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ortaya çıktı.

KURU KAN ÖRNEĞİ YOK

Yine aynı yönetmelikte kuru kan örneği de alınması gerekirken, bu davada kuru kan örneğinin alınmadığı dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu taşınma dönemindeyken gönderilen örneklerin aradan geçen 7 ay gibi bir sürede bozulma ihtimali de düşünülecek olursa, bu tip durumlarda kuru kan örneğinin alınması önem taşırken, alınmadığı da itiraz gerekçelerinden biri oldu.

Emsal Yargıtay kararlarında, kişilerin örneklerinin aynı anda alınması yönünde tespitler de görmezden gelindi. İki taraftan da kan örnekleri bir buçuk ay ara ile farklı şekilde alındı.

ANNEDEN DE ÖRNEK ALINAMADI

Öte yandan Adli Tıp Kurumu, anneden de örnek alması durumunda sonucun daha verimli çıkacağını bildirdi. Ancak anne Suphiye Orancı'nın Almanya'da olması ve ulaşılamaması nedeniyle anneden örnek alınamadı. Anneden örnek alınamamasının da DNA testinin tekrar yapılması gerektiğinin gerekçeleri arasında sıralandı. DNA testinin anneden de örnek alınarak yapılması istendi.