Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnal’i, uzun yıllardan beri hayatı üzerinde araştırmalar yapan kültür tarihçisi Dursun Gürlek anlatacak. Sohbet toplantısı, Babıali Enderun Sohbetleri’nde, yarın 18.00’de başlayacak. Dursun Hoca, ikinci cildi kitapseverlere ulaşacak olan “İbnülemin Mahmud Kemal İnal Cumhuriyet Devrinde bir Osmanlı Efendisi” kitabının yazılış hikâyesini anlatacak. Gürlek, konuşmasında İnal’ın eserlerinin yanı sıra sohbetleri hakkında da dinleyicileri bilgilendirecek.