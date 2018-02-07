İnal’i, uzun yıllardan beri hayatı üzerinde araştırmalar yapan kültür tarihçisi Dursun Gürlek anlatacak. Sohbet toplantısı, Babıali Enderun Sohbetleri’nde, yarın 18.00’de başlayacak. Dursun Hoca, ikinci cildi kitapseverlere ulaşacak olan “İbnülemin Mahmud Kemal İnal Cumhuriyet Devrinde bir Osmanlı Efendisi” kitabının yazılış hikâyesini anlatacak. Gürlek, konuşmasında İnal’ın eserlerinin yanı sıra sohbetleri hakkında da dinleyicileri bilgilendirecek.
İbnülemin Babıali’de yâd ediliyor
07.02.2018 - 07:21 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meşhur tarihçi ve kültür adamı İbnülemin Mahmud Kemal İnal, geçtiğimiz asırda matbuatın kalbi olan Babıali’de anılıyor.
Etiketler : ibnülemin babıali,
541910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/541910.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER