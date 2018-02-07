Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Cihan Devleti'nin, sanat ve medeniyetinin zirvesi kabul edilen, Mimar Sinan'ın serhat boyundaki imzası, UNESCO Dünya Kültürel Mirası Selimiye Camii, gelecek nesillere taşınması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilecek.

En son 1982 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilen Selimiye Camii'nin restorasyon projeleri Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı, proje ihalesinin de tamamlanması sonrası restore çalışmalarına başlanacak.

Edirne Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selimiye Camii'nin dünyanın en değerli eserlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Selimiye'yi gelecek nesillere daha güzel bir şekilde aktarmak istediklerini ifade eden Özdemir, "Bizim de şu anda gözümüz gibi baktığımız ve kesinlikle gelecek nesillere daha güzel bir şekilde aktarmayı düşündüğümüz önemli bir eserimiz. Biz bunun projesini hazırlarken de restorasyon aşamasında da bu hassasiyeti, bu önemi koruyacağız ki daha sağlam ve sağlıklı şekilde gelecek nesillere aktaralım. Bu sene inşallah ihalesi yapılacak. Selimiye'yi tamamen ibadete ve ziyarete kapatmadan bölüm bölüm restorasyon çalışmaları devam edecek." dedi.

Restorasyon çalışmalarının başlamasıyla iklimsel nedenlerden dolayı az da olsa dış cephedeki taşların yıprandığını ifade eden Vali Özdemir, caminin en son 36 yıl önce restore edildiğini anlattı.

Çalışmaların başlamasıyla yapılacak değişikliklerin ve eksikliklerin daha net ortaya çıkacağını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Tabii zaman içinde yıpranmalar olmuş. Restorasyon sırasında neler yapılacağı daha net görülecek. Özgün olmayan harçlar, niteliğini kaybetmiş taşlar değiştirilecek. İhtiyaç duyulması halinde kurşun ve alçılar yenilenebilir. Cami içinde mahfilde bir kayma söz konusu. Tabii yıllardan beri burası kullanılıyor. Öne doğru eğim oluşmuş. Bu rölöve ile ortaya konuldu. Uygulamada mahfil daha sağlıklı duruma getirilecek."