Kumkapı balıkçıları arşivden taze çıktı! Ara Güler’in kareleri ilk defa görülecek

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 03:17 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 03:19 - Güncelleme:

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“İstanbul’un Gözü” olarak anılan ve yetmiş senelik kariyerinde yüz binlerce fotoğraf çeken Ara Güler’in arşivi her daim sürprizlere açık...