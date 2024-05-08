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Haberler > Kültür - Sanat > Kumkapı balıkçıları arşivden taze çıktı! Ara Güler’in kareleri ilk defa görülecek

Kumkapı balıkçıları arşivden taze çıktı! Ara Güler’in kareleri ilk defa görülecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kumkapı balıkçıları arşivden taze çıktı! Ara Güler’in kareleri ilk defa görülecek

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“İstanbul’un Gözü” olarak anılan ve yetmiş senelik kariyerinde yüz binlerce fotoğraf çeken Ara Güler’in arşivi her daim sürprizlere açık...

Güler’in arşivinden çıkan, ilk defa sergilenecek enstantanelerle oluşturulan “Kumkapı Balıkçıları’’ sergisi Yapı Kredi bomontiada’daki Ara Güler Müzesinde sanatseverleri bekliyor.

Kumkapı balıkçıları arşivden taze çıktı! Ara Güler’in kareleri ilk defa görülecek - 1. Resim

1952'den itibaren çekilen karelerde Kumkapı'daki balıkçı reisleri, tayfalar ve merametçiler yer alıyor. Sergi, 27 Ekim’e kadar açık kalacak. 

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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