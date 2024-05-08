Kumkapı balıkçıları arşivden taze çıktı! Ara Güler’in kareleri ilk defa görülecek
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
“İstanbul’un Gözü” olarak anılan ve yetmiş senelik kariyerinde yüz binlerce fotoğraf çeken Ara Güler’in arşivi her daim sürprizlere açık...
Güler’in arşivinden çıkan, ilk defa sergilenecek enstantanelerle oluşturulan “Kumkapı Balıkçıları’’ sergisi Yapı Kredi bomontiada’daki Ara Güler Müzesinde sanatseverleri bekliyor.
1952'den itibaren çekilen karelerde Kumkapı'daki balıkçı reisleri, tayfalar ve merametçiler yer alıyor. Sergi, 27 Ekim’e kadar açık kalacak.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi