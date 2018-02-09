Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık sinemada büyük bir yer tutan animasyon filmler, daha çok çocuklara hitap etse de artık yetişkin toplulukları içine alacak çok sayıda "rengârenk film" gösterime giriyor. Türkiye'de bu hafta beyazperdeye gelen eserlerin yarısını da animasyon filmler meydana getiriyor. Bu eserlerin aralarında hem yetişkinlere hitap eden realist filmler var, hem de çocuklara yönelik olanlar hem de her iki kitlenin birlikte seyredebilecekleri var.



İYİ GÜNLER: VAROŞ HİKÂYESİ

Tek başına çizip animasyonlaştırdığı "Pirsing 1" filmiyle dikkat çeken Çinli yönetmen Liu Jian'ın yeni filmi "İyi Günler" bu hafta beyazperdeye yansıyan animasyon filmler arasında en çok konuşulacak olanı. Çinin modernleşen yüzünü yansıtan film, ülkenin güneyindeki bir şehrin varoş kasabasında geçiyor. Bu animasyon filmde, nişanlısını mutlu etmeye çalışan bir adamın hikâyesine şahitlik ediyoruz. Xiao Zhang isimli adamın nişanlısı estetik bir ameliyat olmuştur. Fakat netice hiç de istediği gibi değildir. Genç Xiao'nun müstakbel eşinin memnun olması için bu ameliyatın telafi edilmesi gerekmektedir. Fakat her ikisinin de bunu karşılayacak maddî imkânları yoktur. Xiao bu yüzden patronunun boğazına bıçak dayayarak, çok büyük bir meblağı ondan gasbeder. Ancak kısa müddet zarfında bütün kasaba halkı, bu hırsızlıktan haberdar olur ve Zhang’ın peşine düşerler. Film, şehirleşmenin altüst ettiği hayatları çarpıcı bir şekilde yansıtıyor.



MİNİK KUŞ YALNIZ KALDI

Haftanın diğer animasyon filmi, "Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın"... Yönetmen Árni Ásgeirsson'un miniklere yönelik hazırlandığı film, ailesi güneye göç edince yalnız başına kalan bir kuşun başına gelenleri hikâye ediyor. Puloi, göç mevsimi gelmesine rağmen henüz çok küçük olduğu için uçmayı öğrenememiştir. Diğer kuşlarla birlikte ailesi güneye göç edince Puloi, kutuplarda bir başına kalır. Zavallı kuş, kutuplarda hem kendisine dostlar edinir hem de acımasız düşmanlar... Puloi, bir taraftan keskin soğuklarla boğuşur bir yandan da sevdiği kuşu, kötü kartal Gölge’ye karşı korur.



LEO HAZİNE PEŞİNDE

Bugün gösterime girecek olan bir başka animasyon filmi ise "Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası"... Zeki Leonardo Da Vinci, keşifler yapmaktan hoşlanan bir gençtir. Lisa'ya hayran olan Da Vinci'nin hayatı, batan bir gemiye ait kayıp bir hazinenin varlığını öğrenmesiyle hareketlenir. Leonardo, denizlerin derinliklerine saklı hazineyi bulmayı kafasına koymuştur. Arkadaşlarıyla birlikte hazinenin peşine düşen genç kâşif, bilinmedik bir maceranın içerisine sürüklenir. Bu zorlu macerada korsanlar ve türlü tehlikelere karşı mücadele eder...