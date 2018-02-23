Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıldığı 7 Şubat’tan bugüne yaklaşık 10 bin kişiyi Pilevneli Gallery’de ağırlayan Anadol’un sergisi, galerideki seyirci rekorunun sahibi oldu.“Eriyen Hatıralar”, insanoğlunun hatıralar ve bellekle ilişkisini son teknolojinin yardımıyla ele alıyor. Seyircilerin üç boyutlu tuvalleri LED ekranlarda görebilecekleri “Eriyen Hatıralar” sergisi İstanbul’daki Pilevneli Gallery’de 10 Mart tarihine kadar görülebilecek. Öte yandan Refik Anadol, geçtiğimiz hafta 3,5 milyon dolar bütçeli Charlotte ile dünyada şu ana kadar en büyük data heykellerinden biri olacak projeyi kazanmıştı.