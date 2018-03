Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro’nun 13 dalda Oscar’a aday gösterilen “The Shape of Water” filmi, 90. Oscar ödülleri gecesinde “En İyi Film,” “En İyi Yönetmen,” “En İyi Özgün Müzik” ve “En İyi Yapım Tasarımı ve Set Dekorasyonu” ödüllerini aldı. Daha önce 4 kez aday gösterildiği “En İyi Yönetmen” ödülünü “The Shape of Water” filmiyle kariyerinde ilk kez kucaklayan Del Toro, kendisinin de bir göçmen olduğunun altını çizerek insanlar arasındaki ayrımcılığın sona ermesi çağrısında bulundu. “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” filmindeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Frances McDormand da ödülünü alırken bütün kadın adaylardan ayağa kalkmalarını rica ederek “Hepimizin anlatacak bir hikâyesi var” dedi.

Basket efsanesi Oscar kazandı

NBA’in efsane oyuncularından Kobe Bryant, Oscar ödülü kazandı. Bryant’ın senaryosunu yazdığı ‘Dear Basketball’ (Sevgili Basketbol’ adlı yapım, ‘En İyi Kısa Animasyon’ ödülüyle taçlandırıldı. Beş defa NBA şampiyonluğu yaşayan efsanevi oyuncu ödülü alırken yaptığı konuşmada “Basketbol oyuncuları olarak susup top sürmeliyiz” ifadelerini kullandı. 5 dakika süren filmde Bryant’ın basketbol sevgisi işlenirken 20 yıllık kariyeriyle ilgili bilgiler de veriliyor.

BİR İLK DAHA YAŞANDI

En İyi Özgün Senaryo” ödülünü kazanan Jordan Peele, Oscar tarihinde bu ödülü kazanan ilk siyahi Amerikalı oldu. “Get Out” filmiyle “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” dallarında aday gösterilen Peele, Oscar tarihinde söz konusu 3 dalda aynı anda aday gösterilen üçüncü kişi oldu.

BANA ORADAYD

Oscar töreninde bu yıl Türkiye’nin yakından tanıdığı Suriyeli Bana Alabed de sahnedeydi. Savaş sırasında Halep’te yaşadıklarını sosyal medyadan aktarmasıyla adını duyuran 8 yaşındaki Alabed, birçok aktivistle birlikte “Stand Up For Something” adlı şarkıyı seslendirdi. Sahnedeki bir fotoğrafını Twitter’da paylaşan Bana “Sevgili Oscar’lar bu gece Suriye’de ölen çocuklar için ayağa kalkmalıyız” mesajını yazdı.

ÖNE ÇIKANLAR;

En İyi Film: The Shape of Water

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Allison Janney (I, Tonya)

En İyi Özgün Senaryo:

Jordan Peele (Get Out)

En İyi Uyarlama Senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Roger A. Deakins (Blade Runner 2049)

Yabancı Dilde En İyi Film:

A Fantastic Woman (Şili)

En İyi Görsel Efekt:

Blade Runner 2049

En İyi Kurgu: Dunkirk

En İyi Belgesel: Icarus

En İyi Animasyon Filmi: Coco