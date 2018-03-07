Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atölye kapsamında şiir üzerine 6 bin kitaplık bir kütüphane kuruldu. Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mazak, atölyeye ilk zamanlarda az katılımcının başvurduğunu belirterek, “Bu atölye bir maraton koşusu gibi. Birden karşılığını göremezsiniz ama biz idare olarak bu atölyenin ısrarla arkasında durduk ve bugün geldiğimiz noktadan da çok mutluyuz.” diye konuştu. Aralarında Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt gibi isimlerin yer aldığı değerleri yetiştiren Kahramanmaraş’ın edebiyat dünyamızdaki önemine işaret eden Mazak, hedeflerini şöyle açıkladı: “İnanıyorum ki bugün ektiğimiz tohumlarla, açtığımız yolda 10 yıl sonra Sultanbeyli’den küçük bir Maraş ortaya çıkacaktır.”

Atölyelerin uzun soluklu çalışmalar olduğunun altını çizen Mazak, “Belediyeler kültür ve sanat denildiğinde sadece sanatın icra edildiği yerler olarak anılıyor. Halbuki belediyeler aynı zamanda sanatı, sanatçıyı üreten yerler de olmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.