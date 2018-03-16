Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksiyon dolu filmin başrollerinde Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue ve Camila Morrone yer alıyor. Filmin hikâyesi ise şöyle: Hayattaki şiddetin neticeleriyle sadece çalıştığı acil serviste karşılaşan Dr. Paul Kersey’nin, hastanede gördükleri başına gelir. Doktorun eşi ve kızı evlerinde vahşi bir saldırıya uğrar. Eşini kaybeden Paul, bir yığın suçla uğraşan polis dairesinde beklediğini bulamaz. Doktor bu yüzden intikam ateşiyle adaleti tek başına tesis etmeye kalkar. Suçluların bilinmeyen bir katil tarafından öldürülmesi medyanın dikkatini çekerken, şehir halkı intikam peşindeki bu kişinin kim olduğunu anlamaya çalışır. Materyalist bir bakış açısının olduğu film, sürükleyici bir aksiyon sunuyor.