Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütüphaneler bu hafta renkleniyor... Kültür ve Turizm Bakanlığı bugün başlayarak 1 Nisan’a kadar sürecek Kütüphane Haftası’nı, 54. defa tertipliyor. Kitap okumayı özendirmek ve bu konuda farkındalık meydana getirmek maksadıyla tertiplenen hafta çerçevesinde, çeşitli faaliyetler yapılacak. Kütüphaneler Haftası’nda “Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler” sloganıyla Ankara’daki Millî Kütüphane’de; panel, konferans ve gösterimler gerçekleşecek. Ankara’daki kütüphanelerden yıl içerisinde en çok kitap ödünç alıp okuyan “kitap kurdu” vatandaşlara da mükâfatlar verilecek. Öte yandan Türkiye genelinde kütüphaneleri kullanan farklı hikâyeleri olan okuyuculara yönelik “Sıra Dışı Okurlar Belgeseli”ni çeken Bakanlık, 4 okuyucunun hikayesini işledi. Kütüphaneler haftası çerçevesinde İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de, çeşitli atölye, söyleşi ve araştırma sunumlarına ev sahipliği yapıyor. Bu hafta çerçevesinde, Aslı Erel, Çağlayan Çevik ve Aydın İleri; kütüphane, kütüphanecilik ve okuma kültürü üzerine birer söyleşi gerçekleştirecek. Programda ayrıca, Pera Müzesi Eğitim Bölümü iş birliğiyle yetişkinlere yönelik kitap ayracı, ekslibris ve kitap kapağı tasarım atölyeleri düzenlenecek.