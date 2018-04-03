Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak envanter çalışmaları yaptıklarını, ne kadar eser vakıf mülkü varsa hepsinin kayıtlı olduğunu ifade etti.

"Antalya turizmin başkenti ama aynı zamanda bir vakıf şehri. Neredeyse tamamına yakını Muratpaşa vakfına ait. Özel mülkiyete geçmiş olanların da yani yüzde 60-70'i Muratpaşa vakfının menşesinden gelmiştir. Yani Muratpaşa vakfından çıkmadır." diyen Ertem, önceki yıllarda büyük oranda trampalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kepez ilçesinde Varsak bölgesinde, çeşitli bölgelerde işgale uğrayan yerler olduğuna dikkati çeken Ertem, vatandaşın da mağdur olmaması için Milli Emlak ile bir trampa gerçekleştirdiklerini anlattı.

"En fazla mülkiyet Antalya'da"

Vakıf olarak direkt vatandaşa satış yapamadıklarına değinen Ertem, şunları kaydetti:

"Hazine alıp, belediyelere verecekti. Belediyeler de vatandaşa tapularını verecekti. Geçtiğimiz yıllarda bunu Kepez Belediyesi'yle yaptık. Tapularını aldılar. Direkt vatandaşa satışını yaptığımız Varsak semtinde yerlerimiz vardı. Bu anlamda baktığınız zaman hepsinin kökeni menşesi özel mülke geçen yerlerde de vakıftır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gayrimenkul zenginliği bağlamında Antalya bölgesi, müdürlüklerimiz içerisinde ilk sıradadır, yani o kadar vakıf mülkü vardır."

Tarihî eser noktasında ise İstanbul, Bursa ve Edirne'nin ilk sıralarda yer aldığını bildiren Ertem, ancak mülk olarak arazi ve arsa bağlamında en fazla mülkiyetin Antalya'da olduğuna işaret etti.

"Bu sene vakıfları görünür yapacağız"

Ertem, Antalya'ya silüetini kazandıran vakıf eserlerinin tamamını restorasyon programına aldıklarını ifade ederek, "Muratpaşa Cami, Tekeli Mehmet Paşa Camisi gibi vakıf eserlerimizin tamamını restorasyon programına aldık, inşallah bu sene vakıfları görünür yapacağız." dedi.

Kentin simgesi olan Yivli Minare'yle ilgili önceki yıllarda çalışma yapıldığını, ihtiyaç durumunda yine müdahale edilebileceğini aktaran Ertem, mevlevihanenin restorasyonunu protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verdiklerini, restorasyonun devam ettiğini söyledi.

Ertem, 1570 tarihli Muratpaşa, Tekeli Mehmet Paşa gibi şehre silüet kazandıran vakıf eserlerinin hemen hemen tamamının bu yıl restorasyon programında olduğunu vurguladı.