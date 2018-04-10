Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Kahve İhracatçıları ve Üreticileri Birliği (AICE) Başkan Yardımcısı Pranoto Soenarto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Endonezya’nın 100'den fazla volkanik dağa sahip olduğunu hatırlatarak, yanardağların çevresindeki arazilerin tarım için elverişli ve verimli olduğunu belirtti.

Endonezya kahvelerinin kalitesinde volkanik alanların etkisinin büyük olduğunu ve en kaliteli kahvelerin volkanik alanlarda yetiştiğini dile getiren Soenarto, volkanik alanlarda hasat ettikleri kahvelere arazinin bulunduğu konuma göre dağ esintisinin yumuşak, deniz esintisinin ise sert lezzet kattığını ve bu özellikteki bazı kahvelerin "eşsiz" bir tada sahip olduğunu söyledi.

Dünyaca meşhur "Arabica" kahvelerinin hasatlarında yüzde 99 yüksek kaliteye sahip olduklarını ifade eden Soenarto, "Başta Arabica olmak üzere kahvelerimizin yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Arabica’da en büyük pazarımız ABD, ikinci sırada Japonya, üçüncü sırada ise Avrupa yer alıyor." dedi.

Türkiye, Endonezya kahvesini üçüncü ülkelerden alıyor

Türkiye’nin de Endonezya kahvesi tükettiğini belirten Soenarto, "Ancak Türkiye, Endonezya’dan doğrudan kahve ithalatı yapmıyor. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler üzerinden dolaylı olarak bizim kahvelerimizi satın alıyor. Bu durum ilginç. Direkt olarak bizden alım yapılmasının iki ülkenin ticari ilişkilerine birçok açıdan katkısı olur." diye konuştu.

Endonezya’nın toplam kahve üretiminde yüzde 73 Robusta, yüzde 25 Arabica, yüzde 2-3 oranında ise Excelso ve Liberica çeşitleri bulunduğunu anlatan Soenarto, "Yıllık ortalama 600 ila 700 bin ton kahve üretimimiz var. Kahve ihracatında Brezilya, Vietnam ve Kolombiya gibi ülkeler arasında bazen üçüncü, bazen de dördüncü sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahvelerinin yüzde 60-70'ini Mandailing, Gayo, Açe ve Lintong bölgelerinde yetiştirdiklerine işaret eden Soenarto, ‘’Palm yağı, kauçuk ve kauçuktan sonra kahve, Endonezya’nın en çok ihraç ettiği emtia üründür. Ülke genelinde yaklaşık 8 milyon kişi kahve endüstrisinden geçimini sağlıyor ve 2 milyon da kahve çiftçisi bulunuyor." dedi.

"İyi bir espresso, Robusta'sız yapılamaz"

Avrupalı ve Japonların genelde karışım kahveleri sevdiğini, ABD'lilerin ise aromatik kahveleri tercih ettiğini söyleyen Soenarto, "Robusta kahvemizi de Avrupalılar ve Japonlar çok seviyor. Örneğin İtalyanlar, bizden iyi yıkanmış Robusta kahve alırlar. İyi bir espresso, Robusta'sız yapılamaz. Çünkü yumuşak ve hoş bir tada sahiptir." diye konuştu.

Öte yandan Soenarto, belirli bölgelerdeki kahvelerin, bulunduğu araziye göre de odunsu, meyve tadında ve aromalı olduğunu belirtirken, kahve üretimlerini hayvan gübresi ile doğal yetiştirdiklerini ve bu yüzden kahvelerinin yüzde 99 organik olduğunu kaydetti.

Çok iyi kahveleri olmasına rağmen dünya çapında kahve zinciri markalarının olmadığına dikkati çeken Soenarto, dünyadaki birçok meşhur kahve satan işletme zincirlerinde de Endonezya kahveleri bulunduğunu vurguladı.