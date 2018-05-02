Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazırlıkları yaklaşık 2 yıl süren ve yönetmenliğini Osman Kaya’nın üstlendiği filmin Aksaray’da gerçekleştirilen çekimlerinde sona gelindi. Filmin geniş oyuncu kadrosunda, Erkan Petekkaya, Rüzgâr Aksoy, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu gibi isimler yer aldı. Dünyaca ünlü diziler ‘Game of Thrones’ ve ‘Vikings’ kalitesinde dev bir prodüksiyonla Türk sinema tarihine damgasını vurmaya hazırlanan filmin konusu; Fatih Sultan Mehmed Han tarafından 1459-1460 yıllarında Vlad Tepeş namıdiğer Kazıklı Voyvoda’nın şatosuna gönderilen Osmanlıların en cesur süvarileri ‘Deliler’in bu görev sürecinde yaşadıkları. Filmin yapımcılığını üstlenen ve “Gökkurt” karakterini canlandıran Cem Uçan, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: Son dönemlerin en yüksek bütçeli işini çekiyoruz. Yedi haftadır buradayız. Şu anda bir haftamız kaldı. Görsel manada seyircilerimiz bir şov izleyecek.