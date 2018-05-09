Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu akşam İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) sahne alacak olan Cigala, konserinde tango, bolero, Flamenko ritimleri dolu şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Camaron de la Isla’dan sonra İspanya topraklarından çıkmış en içli ses olarak kabul edilen sanatçı, saat 20.00’de sahneye çıkacak.