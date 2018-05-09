Bu akşam İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) sahne alacak olan Cigala, konserinde tango, bolero, Flamenko ritimleri dolu şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Camaron de la Isla’dan sonra İspanya topraklarından çıkmış en içli ses olarak kabul edilen sanatçı, saat 20.00’de sahneye çıkacak.
“Flamenko’nun Sinatra’sı’’ İstanbul’da
09.05.2018 - 05:10 | Son Güncelleme: 09.05.2018 - 05:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Flamenko ile cazı harmanlayan ve “Flamenko’nun Sinatra’sı” olarak anılan iki Grammy ödüllü sanatçı Diego el Cigala, İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.
Etiketler : Diego el Cigala,
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