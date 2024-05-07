Üsküdar'da tarih yolculuğu! "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi açıldı
Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
"Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisiyle Üsküdar'da yakın tarihe bir yolculuk sunuluyor. Sergide Filistin'in tarihine, Kudüs ve Gazze'de yaşananlara dair zengin bir sunum gerçekleştiriliyor. Mimar Sinan Galerisi'nde tarih meraklıları ve sanatseverlerle buluşturulan sergi 14 Haziran tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.
Fotoğraf sanatçılarını bir araya getiren Yedihilal Derneği Üsküdar'da oluşturduğu zaman tüneli sergisiyle Filistin tarihine ışık tutuyor.
Dernek sosyal medya hesabından zaman tüneli sergisini şöyle duyuruyor:
"Son yüzyılın en uzun hak arama ve vatan savunma mücadelesine dair hafıza yolculuğuna çıkaran “Kubbe: Filistin Zaman Tüneli” adlı sanat galerimizin açılışı, YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı’nın konuşmalarıyla başladı.
Galerinin küratörü Numan Noyan’ın konuşmalarından sonra sanatçılara hediyeleri takdim edildi.
Proje yönetmenliğini Ramazan Karabacak’ın yürüttüğü, küratörlüğünü Numan Noyan Küçük’ün üstlendiği sergide Ali Yasir Çıraklı, Ahmet Enis Gürcan, Mehlika Hilal Kırca, Mehmet Görkem Gül, Şeyma Balcı Yurtseven ve Yasin Emin Ünlüsoy’un eserleri yer alıyor.
Sergi, 14 Haziran tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde sizleri bekliyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi