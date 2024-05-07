Üsküdar'da tarih yolculuğu! "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi açıldı

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2024 09:55 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 10:16 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

"Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisiyle Üsküdar'da yakın tarihe bir yolculuk sunuluyor. Sergide Filistin'in tarihine, Kudüs ve Gazze'de yaşananlara dair zengin bir sunum gerçekleştiriliyor. Mimar Sinan Galerisi'nde tarih meraklıları ve sanatseverlerle buluşturulan sergi 14 Haziran tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.