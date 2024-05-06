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Haberler > Kültür - Sanat > Karikatüristin renkli dünyası... Latif Demirci'ni eserleri sergileniyor

Karikatüristin renkli dünyası... Latif Demirci'ni eserleri sergileniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karikatüristin renkli dünyası... Latif Demirci&#039;ni eserleri sergileniyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yarım asırlık sanat hayatını ortaya koyan eserleri İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde sergileniyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kendine has mizah anlayışıyla Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden olan ve 2022’de hayatını kaybeden Latif Demirci’nin yarım asırlık sanat hayatı ortaya döküldü...

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde açılan “Yazan-Çizen Latif Demirci” adlı sergi, sanatçının eserlerini, meydana getirdiği çizgi karakterlerin maceralarını ve yayınladığı kitapları bir araya getiriyor.

Eserlerin kronolojik ve tematik bir düzen içinde sanatseverlerle buluştuğu retrospektif serginin küratörlüğünü ise sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu İhsan Yılmaz üstleniyor. Sergi, sanatçının 1975’te başlayan Gırgır döneminden 2022’de yayınlanmış son karikatürüne kadarki zaman dilimini kapsıyor.

Sergi, Latif Demirci’nin, Gırgır’dan itibaren çizdiği bütün karikatürlerin orijinalleri, yayınlanmış hâlleri, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmaları ve çizim defterleri arasında yürütülen kapsamlı bir arşiv çalışmasının neticesinde ortaya çıktı. Sergi, 30 Haziran’a kadar açık kalacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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