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Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye'nin desteğiyle ibadete açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye&#039;nin desteğiyle ibadete açıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bosna Hersek'te 1590'lı yıllarda yapılan Arnavudiye Camisi, 1993 yılındaki saldırılarda yıkılmıştı. Banja Luka'daki cami Türkiye'nin desteğiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarıyla aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Tarihi yapı bölgeden akın akın gelen binden fazla Müslümanın katılımıyla ibadete açıldı. Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik "hata" ettik dedi.

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, Arnavudiye Camisi'nin Banja Luka'daki kültürel mozaiği tamamlayacağını söyledi.

Hurtic, "Bu eser, birlikte inşa edeceğimiz güzel bir geleceğe işaret olsun. Büyük ve iyi insanlar olmasaydı, bu eser yüzlerce yıl burada olmazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bosna Hersek halkına sürekli yardım eden Türk halkına teşekkür ederim." dedi.

Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye'nin desteğiyle ibadete açıldı - 1. Resim

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada Bosna Hersek'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Balkanlar'ın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Tarih boyunca Balkan halklarıyla ayrılmadıklarını belirten Ersoy, "Tarihsel birlikteliğimiz bizi ortak bir kaderin parçası haline getirmiştir, bu yüzden dün olduğu gibi bugün de yarın da Balkanlar'la olan bağımızı daha da güçlendireceğiz. Balkanlar'da barış ve istikrarı korumak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Banja Luka'da açılışını gerçekleştirdiğimiz Defterdar Cami olarak da bilinen Arnavudiye Camii, barışı, kardeşliği ve huzuru temel alan böyle bir yaklaşımla inşa edilmiştir." dedi.

Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye'nin desteğiyle ibadete açıldı - 2. Resim

Ersoy, 2016'da Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki anlaşmayla caminin ayağa kaldırılması için protokol imzalandığını dile getirerek arşiv taraması ve arkeolojik kazıların yapıldığını aktardı.

Caminin yapımının titizlikle tamamlandığını söyleyen Ersoy, "​​​​​​​Cumhurbaşkanı'mızın (Saraybosna'daki) Başçarşı Camii'nin açılışında ifade ettiği gibi 'camiler, insanların birliğinin, Müslümanların kardeşliğinin nişanesidir.' Farklı kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı Bosna Hersek'te Arnavudiye Camii'nin barışın ve hoşgörünün güçlenmesine katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye'nin desteğiyle ibadete açıldı - 3. Resim

"HAMD VESİLESİDİR" 

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş da şöyle konuştu:

Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye'nin desteğiyle ibadete açıldı - 4. Resim

"Bosna Hersek'te yaşayan kardeşlerimizin, geçmişte inançları ve değerleri uğruna çok ağır bedeller ödediğini yakinen biliyoruz. O süreçte nice mabetlerin yerle bir edildiği görüntüler halen hafızalarımızdadır. Arnavudiye Camisi de bunlardan biridir. 7 Mayıs 1993'te temellerine kadar yıkılan bu camiyi, yıkıldığı günün yıl dönümünde, Bosna Hersek Camiler Günü'nde tekrar ayağa kaldırmak büyük bir hamd vesilesidir."

HATA ETTİK

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik de 30 yıl önce yaşananları bir "hata" olarak niteleyerek ibadet yerlerinin yıkılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye'nin desteğiyle ibadete açıldı - 5. Resim

Caminin güzel şekilde yeniden yapıldığını vurgulayan Dodik, "Caminin yapılmasına yardım eden Türkiye Cumhuriyeti'ne ve yardım eden diğer kurumlara teşekkür ederim. Hepimizin birlikte inşa etmesi gereken tek şey barıştır. Huzur içinde yaşamak, barış ve istikrarın korunması, hepinizin eşit haklara sahip olmasını savunacağım." ifadelerini kullandı.

Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye'nin desteğiyle ibadete açıldı - 6. Resim

Bosna Hersekliler büyük bir sevinç içinde camiye giriş yaptı.

Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye'nin desteğiyle ibadete açıldı - 7. Resim

Müslümanlar Türkiye'ye bölgedeki desteklerinden dolayı dua etti. 

Sırplar yıktı, Türkler yaptı! 30 yıl önce yerle bir edilen Arnavudiye Camisi Türkiye'nin desteğiyle ibadete açıldı - 8. Resim

Bosna Hersekliler cami açılışı esnasında 30 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde yaşadıkları vahşet ve soykırımı hatırladı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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