Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadim şehirde dinî mekânlara gelir getirmesi için vakıf mülkü olarak inşa edilen evler, tarihî safhada meydana gelen yıpranmaların yanı sıra İsrail hükûmetince dö-nüştürülme tehlikesiyle de karşı karşıya. Çoğunda Müslüman ailelerin yaşadığı Silsile Mahallesi’ndeki Osmanlı yadigârı evlerin bazıları da harabeye dönüşmek üzere. İsrail’in 1967’de yok ettiği, tarihteki ilk vakıf mahallesi olan Yahudi yerleşimi Megaribe’nin yanında bulunan mahallede, restore edilmeyi bekleyen onlarca tarihî ev bulunuyor. Bölgede şimdiye kadar 46 camiyi restore eden Mirasımız Derneği, bu evlerden 72 tanesinin yenilenmesini sağladı. Şimdi de Hace Faize Tütüncü’nün evi restore ediliyor. Mirasımız Derneği Basın Sorumlusu Halis Mutlu “Buraya göz koyan İsrail, dönüştürüp Müslüman kimliğini yok etmeye çalışıyor. Burak duvarı gibi bu evlere el koymak istiyor. Biz de bu evleri restore ederek, Müslümanların hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuşuyor.

HARABEYE DÖNÜŞTÜLER

Kudüs’teki vakıf mülkü evler, Osmanlıdan sonra ya bakımsız kalarak harabeye dönüştü ya da vakıf mahiyetini kaybedip şahsi mülkiyete geçti. Bölgede kafe, restoran ve bar yapılan onlarca tarihî bina yer alıyor.