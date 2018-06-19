Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik ve sanat dünyasına damgasını vuran çok yönlü sanatçı Yasemin Kumral’ın Anı-Roman türündeki son kitabı “Bir İstanbul Varmış” ile “Sen O’sun İşte” isimli şiir kitabı, Türkiye’deki tüm kitapçılarda ve D&R’lardaki raflarda yerini aldı, okurlarıyla buluştu.

Ahmet Şimşek Koleji Genel Eğitim Öğretim Yöneticisi de olan Yasemin Kumral’ın kitapları, kolejde düzenlenen mezuniyet töreni sırasında da tanıtıldı ve törene gelen konuklara günün anısına hediye edildi.

“Sanatçı topluma borçlu doğar.”

14 yaşındayken sözleri ve bestesi kendisine ait olan ‘Yağmuru durdurabilir misin?’ isimli şarkısıyla Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği yarışmada ‘Yılın En Başarılı Genç Sanatçısı’ ödülünü alan, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında söylediği ‘Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya’ şarkısı dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından altın madalya ile ödüllendirilen, 1975 yılında söylediği ‘Bim Bam Bom’ şarkısı ‘Tüm Zamanların Unutulmaz Şarkılarından’ unvanını kazanan, 1999 yılında dünyada ilk kez Mevlana’nın beyitlerini Türkçeye çevirterek besteleyen ve bestelerini 12 şarkılık bir albümde toplayan, 2003 yılında ise ‘Bahar Sevgiyle gelsin’ adlı kişisel resim sergisini açan Yasemin Kumral, ‘Bir İstanbul Varmış’ isimli kitabıyla ilgili şunları söyledi; “Yazdıklarımın her satırı, unutulmaması gereken, tanıdığım harika insanlarla, olaylarla ve yerlerle doludur. Yazdıklarım onlara ve okurlarıma olan borcumu ödemeye yeter mi bilmem ama umarım ibret dolu deneyimlerimden yararlananlar çıkar. Halikarnas Balıkçısı’nın, ‘Sanatçı topluma borçlu doğar.’ sözünü şimdi çok daha iyi anlıyorum. Bu kitabı, kalbimin gizli dehlizlerinde yıllarca özenle sakladığım en saf, en temiz sevgilerle armağan ediyorum.”

Sade dizeler…

Yasemin Kumral, “Sen O’sun İşte” isimli şiir kitabında ise pek çok yaşanmışlıktan beslendiği açıkça anlaşılan sade dizelerle okurun hem kalbine, hem aklına, hem de ruhuna sesleniyor. Şiirler herkesi çocukluğun güzel anlarına, özlemenin büyüleyiciliğine, vazgeçilmez aşkların kıymetine, insan olmanın ve insan hissetmenin gerekliliklerine ulaştırıyor. Gerçek bir sanatçının elinden çıktığı her duygusunda anlaşılan eser, tüm okurları şiir okumanın olağandışı yolculuğuna çağırıyor.

Sen O'sun İşte

Hani çok sevdiğin biri,

Öldükten sonra rüyana girer de,

Bütün hasretinle kucaklamak istersin.

Şöyle bir bakıp, silinir gider ya,

Sen o’sun işte...

Hani göçmen kuşlar telaşsız,

Daireler çizerek toplanırken,

Gitmeyin!!!

Diye haykırmak ister, susarsın çaresiz,

Yüreğini bir sızı kaplar ya,

Sen o’sun işte...

Yasemin Kumral Şimşek

1954 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Melahat Kumral, babası gazeteci, şair-yazar, öğretmen Muhtar Kumral’dır. Roma’da küçük yaşlardan itibaren gitar, piyano ve şan eğitimi aldı. İstanbul Işık Lisesi dönemlerinde, ‘Yahya Kemal’i Sevenler’ derneğinin açtığı şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Şarkılarını kendisi yazan ve besteleyen Kumral, Bim Bam Bom, Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya ve daha sayısız şarkıyla müzik dünyasına eşsiz eserler kazandırmıştır.

14 yaşındayken sözleri-bestesi kendisine ait olan Yağmuru Durdurabilir misin? Şarkısıyla Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği yarışmada ‘Yılın En Başarılı Genç Sanatçısı’ ödülünü almıştır.

1974 Barış Harekâtında söylediği Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya şarkısı, İstiklal Marşı ile birlikte açılış-kapanış marşı olmuş ve dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Girne Meydanı’ndaki bayrak, hala aynı şarkıyla cuma günleri göndere çekilip pazar günleri indirilmektedir.

1975 yılında Bim Bam Bom şarkısı ‘Tüm Zamanların Unutulmaz Şarkılarından’ unvanını almıştır.

1999 yılında dünyada ilk kez Mevlana’nın beyitlerini Türkçeye çevirterek bestelemiş, bestelerini 12 şarkılık bir albümde toplamıştır.

2000 yılında İstanbul Moda’da spikerlik, sunuculuk ve güzel konuşma okulu açan Kumral, İstanbul Marmara Üniversitesi Müzik Fakültesinden mezunudur. Sayısız televizyon programı, plak, kaset, cd ve albümü olan sanatçı; konserlerini sadece stadyumlarda, televizyonlarda ve sinema salonlarında vermiştir.

İngilizce ve İtalyanca bilen Yasemin Kumral, 2003 yılında ‘Bahar Sevgiyle Gelsin’ adlı kişisel resim sergisini açmıştır. Ayrıca 2005 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesinde kimsesiz çocuklarla beraber ‘Altın Çocuklar Korosu’nu kurmuştur.

Yasemin Kumral, Ahmet Şimşek ile evlidir. Yıldırım Ahmet, Enis Yasin ve Yasemin adında 3 çocuğu vardır. İstanbul’da yaşamakta ve yaşamını sanatla iç içe sürdürmektedir.