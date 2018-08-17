Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Kariye müzesi, Yerebatan Sarnıcı ile İstanbul İslam ve Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi bayramda ziyaretçilerini ağırlayacak. Tarih kokan müzelerin, yine ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Ziyaret saatleri

¥Topkapı Sarayı Müzesi , bayramın ilk günü 13.00-19.00 saatleri arasında, Arefe günü ile bayramın 2,3 ve 4. günü ise 09.00-18.45 arasında gezilebilecek.

¥Aya İrini Anıt Müzesi, ilk gün 13.00-16.45, diğer günler 09.00-16.45 arasında görülebilecek.

¥Ayasofya Müzesi , bayramın ilk günü saat 13.00’te açılacak. Bayramın 2, 3 ve 4. günü ise ziyaretçilerini bekleyecek.

¥Dolmabahçe Sarayı , bayramın ilk günü kapalı olacak. Müze diğer günler 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

¥İstanbul Arkeoloji Müzeleri , Arefe günü kapalı. Bayramın ilk günü 13.00’te açılacak müze, diğer günler 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.

¥Türk ve İslam Eserleri Müzesi , bayramın ilk günü saat 13.00’ten itibaren ziyarete açılacak. Müze diğer günlerde 09.00-19.00 arasında görülebilecek.

¥İstanbul İslam ve Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi, bayramın ilk günü 13.00-18.00 saatleri arasında, Arefe günü ile bayramın 2,3 ve 4. günü ise 09.00-18.00 arasında gezilebilecek.

¥Kariye Müzesi , ilk gün 13.00’te açılacak. Arefe günü ile bayramın diğer günlerinde ise 09.00-19.00 saatlerinde sanatseverleri ağırlayacak.

¥Yerebatan Sarnıcı , birinci gün 13.00-18.30, diğer günler ise 09.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

¥Panorama 1453 Tarih Müzesi , birinci gün 13.00-18.00 saatlerinde, diğer günler 09.00-18.00 saatlerinde ziyaretçi ağırlayacak.

¥Miniatürk, bayramda 09.00-19.00 saatlerinde gezilebilecek.