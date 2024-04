Harry Potter'a yeni kayıt! 100'den fazla oyuncuyla bir araya geliyor

J.K. Rowling'in yedi orijinal Harry Potter kitabı yeni bir sesli kitap serisine kavuşuyor. Dünyanın en kısa sürede en çok dinlenen kitabı rekorunu kıran kitaplar, 100'den fazla ses sanatçısıyla yeniden seslendirilecek.

Amazon'un Audible şirketi ve Rowling'in global dijital yayıncısı Pottermore Publishing, orijinal yedi Harry Potter kitabı için yepyeni bir sesli kitap serisi üretecek.

Yeni sesli kitapların 2025'in sonlarında piyasaya sürülmesi planlanırken, yedi İngilizce kitabın her biri global çapta bir izleyici kitlesi için sırayla yayınlanacak.

Şirketler, 100'den fazla oyuncunun yer alacağı tam kadro ses prodüksiyonu projesinin benzersiz olacağı açıklamasını yaptı.

1.4 MİLYAR DİNLENDİ

Audible ve Pottermore Publishing, yeni sesli kitapların "Dolby Atmos'ta yüksek kaliteli ses tasarımı, çarpıcı skorlama, çok çeşitli karakter sesleri ve gerçek dünya ses yakalama yoluyla sürükleyici sesli eğlence" sağlayacağını söyledi.

Stephen Fry ve Jim Dale'in yer aldığı orijinal tek sesli İngilizce Harry Potter sesli kitapları ilk olarak 1999 yılında yayınlanmıştı. Yine Audible'da yayınlanan kayıtlar, 2015 yılından bu yana toplam 1,4 milyar dinleme saatine ulaştı.

Variety dergisine konuşan Pottermore Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Neil Blair şunları söylüyor:

"Sevilen Harry Potter hikayelerinin çığır açacak sesli baskısı için Audible ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. J.K. Rowling'in hikaye anlatımı, yeni sesli kitap teknolojilerinin uygulanmasına mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor ve bu sofistike, sürükleyici ses deneyiminin yalnızca mevcut hayranlar için yeni bir dinleme boyutu eklemekle kalmayacağından, aynı zamanda yepyeni bir dinleyici neslini büyücülük dünyasıyla tanıştıracağından eminiz."

Audible'ın pek çok kitabı ünlü oyunculara seslendirerek yayınlıyor. Harry Potter sesli kitap koleksiyonu, Jude Law tarafından seslendirilen "Ozan Beedle'ın Hikayeleri"; Natalie Dormer tarafından seslendirilen "Harry Potter: A History of Magic","Fantastic Beasts and Where to Find Them" Eddie Redmayne tarafından; ve "Quidditch Through the Ages" Andrew Lincoln tarafından seslendirildi.