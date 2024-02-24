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    Harry Potter’ın dizisi geliyor! Merakla beklenen tarih belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Variety Magazine
    - Güncelleme:
    Harry Potter’ın dizisi geliyor! Merakla beklenen tarih belli oldu
    Harry Potter, Dizi, Film, Kitap, Seri, Haber

    Magazin Haberleri  / Variety Magazine

    İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından kaleme alınan ve kitaplardan beyaz perdeye aktarılan Harry Potter serisinin dizisi çekilecek. Warner Bros. Discovery’nin yapımcılığını üstleneceği dizinin seyirciyle buluşacağı tarih belli oldu.

    Dünyaca ünlü film ve kitap serisi Harry Potter’ın diziye uyarlanacağı haberi duyurulmuş, bu gelişme hayranlarını heyecanlandırmıştı. Dizinin büyük heyecanla beklenen kanalı ve yayın tarihi belli oldu.

    2026’DA MAX’TE EKRANA GELECEK

    Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, Harry Potter TV serisinin ilk bölümünün 2026 yılında dijital platform HBO Max, yeni adıyla Max'te yayınlanacağını açıkladı. Zaslav, birkaç hafta önce Max içerik patronu Casey Bloys ve Warner Bros. başkanı Channing Dungey ile birlikte Londra'da olduğunu ve yazar J.K. Rowling ile dizi hakkında görüştüğünü söyledi.

    Harry Potter’ın dizisi geliyor! Merakla beklenen tarih belli oldu - 1. Resim

    “YENİ HİKAYELERİ PAYLAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ”

    Zaslav, "J.K. ve ekibiyle zaman geçirdik. Her iki taraf da bu seriyi yeniden canlandırmaktan büyük heyecan duyuyor. Konuşmalarımız harikaydı ve önümüzdeki dönem için daha heyecanlı olamazdık. Max'te dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımızla yeni hikayeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

    Harry Potter TV dizisi için herhangi bir oyuncu kadrosu açıklanmadı ancak yayınlanan filmlerden bağımsız ve tamamen yeni bir oyuncu kadrosuna sahip olacağı belirtildi. 

    YEDİ SEZON ÇEKİLECEK

    Dizinin yedi sezona yayılması ve J.K. Rowling'in en çok satan fantastik kitap serisindeki her bir kitabının uyarlaması bekleniyor. Toplamda on yıl sürecek dizinin her sezonu serideki kitaplardan birine dayanacak.

    Harry Potter’ın dizisi geliyor! Merakla beklenen tarih belli oldu - 2. Resim

    DANIEL RADCLIFFE, HARRY POTTER’DA OLACAK MI?

    Harry Potter filmlerinde başrolü üstlenen ve ana karakter Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe, daha önce yaptığı açıklamada “Diziye dahil olma arayışı içinde değilim. Yapımcılara bol şans diliyorum, meşaleyi başka birilerine devrettiğim için mutluyum” ifadelerini kullanmıştı. 

    HARRY POTTER KİTAPLARI

    •    Harry Potter ve Felsefe Taşı (1997)
    •    Harry Potter ve Sırlar Odası (1998)
    •    Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (1999)
    •    Harry Potter ve Ateş Kadehi (2000)
    •    Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2003)
    •    Harry Potter ve Melez Prens (2005)
    •    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları (2007)

    HARRY POTTER FİLMLERİ

    Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001    
    Harry Potter ve Sırlar Odası  - 15 Kasım 2002    
    Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004    
    Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005    
    Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007    
    Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009    
    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010
    Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Variety Magazine
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