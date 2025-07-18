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Osayi'den sonra Kyle Walker-Peters transferi de suya düştü! Sağ bek sancısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osayi&#039;den sonra Kyle Walker-Peters transferi de suya düştü! Sağ bek sancısı
Futbol, Beşiktaş, Transfer, Sağ Bek, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

F.Bahçe’den ayrılan sağ bek Osayi’den, babasının bitmek bilmeyen talepleri yüzünden vazgeçen siyah beyazlılar, gelişini üçüncü defa ertelemek isteyen Peters’e de “Artık gelme istemem” dedi.

Transferde nokta atışlar yapmak için çok titiz çalışan Beşiktaş, sağ bekte şanssızlık yaşıyor. Siyah beyazlılar şu ana kadar anlaştığı iki isimden de vazgeçti. Öncelikle Osayi Sameul’le anlaşmaya varan hatta uçak biletini de ayarlayan siyah beyazlılar, oyuncunun menajeri olan babasının son dakikada gelen istekleri üzerine masadan kalkmıştı.

Osayi'den sonra Kyle Walker-Peters transferi de suya düştü! Sağ bek sancısı - 1. Resim

Ardından hızlıca yeni arayışa girilmiş ve İngiltere Premier Lig’in en etkili sağ beklerinden biri olan Kyle Walker-Peters’le her konuda anlaşmaya varılmıştı. Ole Gunnar Solskajer’in de ısrarla istediği İngiliz oyuncu özel işleri sebebiyle iki gün izin istedi.

Osayi'den sonra Kyle Walker-Peters transferi de suya düştü! Sağ bek sancısı - 2. Resim

BAŞKAN REST ÇEKTİ

Yolu gözlenen 28 yaşındaki oyuncu bu defa ailevi sebeplerden dolayı gelişini iki gün daha erteledi. Son olarak dün İstanbul’a gelmesi beklenen Walker-Peters yine izin isteyince başkan Serdal Adalı “Artık gelme, seni almam” cevabını verdi.

Osayi'den sonra Kyle Walker-Peters transferi de suya düştü! Sağ bek sancısı - 3. Resim

Yapılan açıklamada Kylie Walker-Peters’in transferinden vazgeçildiği, ‘kulübün belirlemiş olduğu politika doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğü’ belirtildi. Jamaikalı asıllı İngiliz oyuncunun bu zamana kadar İngiltere dışına çıkmamış olan ailesini İstanbul’a gitmeye ikna edemediği öğrenildi. Sürekli erteleme talebi üzerine de siyah beyazlılar transferden vazgeçti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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