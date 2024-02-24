Vicdanları sızlatan olay! Depremzede kadını darp edip, hasarlı evinin demirlerini çaldılar

Hatay'da deprem felaketine yakalanan Ayşe Koçak, hasarlı evinden kopamadı, bahçesine çadır kurdu. Yaşlı kadın mahkeme süreci devam eden evinin yıkılma durumuna karşı demir kapıları ve korkulukları satmak istedi. Ancak Koçak, hırsızların radarına girdi. Hırsızların kendisini darp ettiğini ve demirlerini çaldığını söyleyen yaşlı kadın, "Benim kimsesizliğimden yararlandılar" dedi.

6 Şubat deprem felaketinde ağır yara alan illerin başında gelen Hatay'da yıkım çalışmaları sürüyor. Enkaza dönen kentte hayatta kalan 71 yaşındaki Ayşe Koçak'ın başına gelenler ise vicdanları sızlattı.

Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yakalanan 71 yaşındaki Ayşe Koçak’ın evi asrın felaketinde hasar aldı. Kimsesi olmayan Koçak, devlet tarafından verilen konteynerde yaşamayı kabul etmeyerek evinin bahçesine kurduğu çadırda yaşamını sürdürmeye devam etti.

DEMİRLERİ SATMAK İSTEDİ BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Yaşlı kadın, mahkeme süreci devam eden evinin yıkılma durumuna karşı demir kapıları ve korkulukları satmak istediğindeyse demirler hırsızlar tarafından çalındı. Polis karakoluna giderek şikayetçi olan Koçak, kendisini soyan hırsızların yakalanmasını istiyor.

'ELİME AYAĞIMA TEKME ATTILAR'

Demirleri söken şahısların aracının önüne geçerek durdurmaya çalıştığını fakat başarısız olduğunu belirten Koçak, “Birkaç ay sonra evimin karşısında demirleri söken işçiler var. Evim yıkılacak diye bende evin demirlerini söktürecektim. Gelip söktüler, ben demirleri tartmaya gideceğiz sandım ama demirleri söken kişi beni indirip attı.

Beni ezemez diye ön tarafa koştum. Şoför benim ayağıma ve elime tekme vurarak binmeme izin vermedi. Sonra kaçıp gittiler. Ben de polise gidip şikayetçi oldum. Benim kimsesizliğimden yararlandılar. Oğlum ve kızım yok. O hırsızlar benden beter olsunlar. Benim gibi bir insana acımayanı Allah’a havale ediyorum ” ifadelerini kullandı.