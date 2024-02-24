Depremden kurtulan dede ile torununun acı ölümü! Evde hareketsiz buldular

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenerek Malatya'dan Ankara'ya yerleşen dede ve onu ziyarete giden 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta geçen sene Şubat ayında meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler, yaklaşık 11 kentte 13 milyon insanı doğrudan etkiledi. Binlerce can kaybının ve yıkılan binanın yanı sıra milyonlarca insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

YAKINLARI HABER ALAMADI, YARDIM İSTEDİ

75 yaşındaki depremzede Mustafa Yıldırım da başka bir şehre yerleşen isimler arasında yer aldı. Malatya'dan Ankara'nın Yenimahalle ilçesine yerleşen Yıldırım ile ziyaret için yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Yardım çağrısının ardından eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.