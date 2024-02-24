5 yaşındaki minik kız, kayıp ihbarından 11 dakika sonra ölü bulundu

İngiltere'de beş yaşındaki bir kız çocuğu, kaybolduğunun bildirilmesinden sadece on dakika sonra bir kanalda ölü bulundu.

İngiltere'de bir aile, beş yaşındaki kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. 17 Şubat günü saat 16.13'te evinden kaybolduğu bildirilen minik kız, saat 16.24'te yürüşçüler için popüler olan bir kanalda ölü bulundu.

Bölgeden geçenler ve acil servis ekipleri kızı Londra'nın kuzeyindeki Islington'da bulunan "Regent's Kanalı"ndan çıkardı ve kalp masajı yapmaya çalıştı ancak kız birkaç saat sonra hastanede hayatını kaybetti.

KIZA 'MALİKA HİBU' ADI VERİLDİ

Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ailesi bilgilendirildi ve bu zor zamanda düşüncelerimiz onlarla birlikte. Soruşturmalarımız devam etmektedir ancak olayın şüpheli olduğuna inanılmamaktadır."

Küçük kıza yerel olarak Malika Hibu adı verildi. Hibu dört kardeşten biriydi ve yerel okula gidiyordu.

"DAHA İYİ BİR AİLENİN BAŞINA GELEMEZDİ"

Adının açıklanmasını istemeyen bir komşu Standard'a şunları söyledi:

"Bu bir trajedi ve korkunç bir durum. Herkes gerçekten üzgün ama aileye destek olmak için toplum olarak bir araya geliyoruz.

Bu daha iyi bir ailenin başına gelemezdi, onlar çok iyi insanlar. Bu büyük bir utanç. Yıkılmış durumdalar, gerçekten üzgünler ve olan her şey onların hatası değildi.

Hibu çok tatlı bir kızdı ve kardeşleri onu çok severdi. Onunla oynamayı gerçekten özlüyorlar."

"HER ZAMAN GÜLÜMSERDİ, MUTLUYDU"

Malika'nın babası Mohammed ise Camden New Journal'a kızının 'mutlu' bir kız olduğunu söyledi.

Baba Mohammed şu ifadeleri kullandı:

"O mutlu bir kızdı. Bunu sadece benim kızım olduğu için söylemiyorum. Her zaman gülümserdi, mutluydu. Etrafımda olmayı, vücudumla ilgili şakalar yapmayı, bana yaşlı adam demeyi severdi. Her zaman gülümserdi. Parklarda oynamayı, şakalaşmayı severdi."