Gemlik'te deprem anının yeni görüntüleri kamerada: Raflar devrildi, binalar boşaldı, vatandaşlar kaçıştı...

Bursa'nın Gemlik ilçesi dün 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremin neden olduğu panik ve korku kameralara yansıdı. Market raflarını deviren, kameraları yerinden sökecek duruma getiren depremde yaralanan olmadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi dün saat 15.14'te yeni bir artçı sarsıntıyla sallandı. 6 Şubat felaketinin ardından gözlerin çevrildiği olası Marmara depreminin endişesi ve korkusu bölgede meydana gelen her yeni artçıda büyüyor. Uzmanların dikkat kesildiği 'Gemlik' ise son aylarda sık sık artçıların gölgesinde.

Yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı.

VATANDAŞLARIN PANİK ANLARI KAMERADA

Kısa süren sarsıntı bir marketin rafları devirirken, bazı vatandaşlar ise depreme spor yaparken yakalandı. Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçıştığı görülürken, deprem sebebiyle yaralanan olmadığı öğrenildi.

NACİ GÖRÜR: KENT DOĞRUDAN GEMLİK FAYINDA

Yer bilimci Naci Görür, bölgedeki artçılara ilişkin Gemlik'in yerleşim yerlerinin dirençli hale getirilmesi uyarısında bulunmuştu. Bursa'nın çok tehlikeli bir yerde olduğunu ifade eden Görür, "Kent, doğrudan Gemlik fayının üzerindedir" değerlendirmesini yapmıştı.

"ÖNLEM ALINMAZSA SONUÇLARI MARAŞ DEPREMLERİNDEN BÜYÜK"

Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu ise, tgrthaber.com.tr'den Bengül Büyükhan'a yaptığı açıklamalarında önlem alınmazsa sonuçları Kahramanmaraş'tan da büyük bir deprem olabileceği konusunda uyarmıştı.

Seyitoğlu, Bursa'da 7 üzeri deprem beklendiğinin ve İstanbul başta olmak üzere Yalova, Balıkesir, Çanakkale gibi şehirlerin de olumsuz etkileneceğinin altını çizdi. Beklenen büyük deprem için önümüzdeki ayları işaret eden Seyitoğlu, araştırmalar derinleştikçe tüm detayların ortaya çıkacağını da ayrıca belirtti.

Öte yandan Bursa'da fay hattı kaynaklı şehir içindeki yapılanmada değişimin meydana gelmesinin an meselesi olduğunu söyleyen Seyitoğlu "Olası 7 üzeri depreme hazır olunması lazım. Bu İstanbul başta olmak üzere çevre iller Yalova, Balıkesir ve Çanakkale için büyük tehlike arz ediyor. Eğer önlem alınmazsa sonuçları Kahramanmaraş depremlerinden daha büyük olacak" dedi.