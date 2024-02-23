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    • Haberler > Gündem > 5 günde 2 kere sallandı! Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İşte ilk veriler

    5 günde 2 kere sallandı! Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İşte ilk veriler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Deprem, Bursa, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 15.14'te gerçekleşti.

    Depremin derinliği 10.86 kilometre olarak ölçüldü.

    KANDİLLİ'DEN İLK VERİLER

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 4.9 kilometre olarak duyurdu.

    EMSC, depremin merkez üssünü şu görselle paylaştı:

    Bursa'da hissedilen deprem meydana geldi - 1. Resim

    4 GÜN ÖNCE DE SALLANMIŞTI

    4 gün önce yine Bursa Gemlik'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da da hissedilmişti.

    PROF. DR. ERSOY: BURALAR MASUM YERLER DEĞİL

    CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Bu deprem bizim beklediğimiz Marmara'nın kuzeyindeki deprem ile ilgili değil. Marmara'nın kuzeyi kadar güneyi de tehlikeli, 7 üzerinde deprem olabilir demiştik. Birkaç gündür deprem aktivitesi vardı şu anda onlardan birini vatandaşlar hissetti. İzlenip görülmesi gereken bir yer. Bir artçı deprem değil burası. Zemin iyi bir zemin değil. Deprem de şiddeti artırır. Bu anlamda bu bölge depreme aday yerlerden bir tanesi. Buralar çok masum yerler değil, fay geçiyor. Bir fay daha yeni bulundu. Çok sayıda faylar var. Gemlik'in bu depremlerden etkilenmesi bekleniyor. Yüzeye yakın depremlerde zeminde daha çok hissediliyor. 4.1'de de gördük vatandaşlar sokakta. İstanbul'da da hissedilebilir, normaldir. Bu hissedilme zemine yapı koşullarına bağlı olarak değişkendir." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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