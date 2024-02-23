7.3'lük deprem üretebilecek aktif fay mı keşfedildi? Bursa depreminin ardından yeniden gündem oldu

Bursa'da meydana gelen 4.1'lik deprem çevre illerde de paniğe neden oldu. Bu sarsıntının ardından bölgede 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilecek olan yeni bir fayın bulunduğu haberi yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy da "Buralar çok masum yerler değil, fay geçiyor. Bir fay daha yeni bulundu." dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından bölgede 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilecek olan yeni bir fayın bulunduğu haberi yeniden gündeme geldi.

"7.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Kayapa-Yenişehir adlı fayın 7.3 büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getirdi. Bursa'da 1850 ila 1855 yılları arasındaki 3 büyük yıkıcı depremin kaynağını AFAD'ın desteğiyle araştıran bilim adamları, şehrin altından geçen yeni bir fay keşfetti. Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin ortak çalışmasında Kayapa-Yenişehir arasındaki 25 noktada sismik ölçüm yapıldı; 95 km uzunluğunda aktif fayın olduğu tespit edildi. Korkutan keşif, jeoloji dalında prestijli 'Journal of Structural Geology' dergisinde yayımlandı.

"BURSA'YI ETKİLEMESİ KAÇINILMAZDIR" DEMİŞTİ

Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde, projenin mimarlarından Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu fayın konumunu ve etkilerinden bahsetti. Profesör, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 3 kolu var. Bir tanesi Marmara Denizi'nin içinden geçiyor. İkincisi İznik Gölü ve Mudanya civarından; üçüncü kolu ise Bursa üzerinden geçiyor. Bursa'dan Susurluk'a oradan da Balıkesir, Akhisar ve İzmir üzerinden Ege Adaları'na kadar uzanıyor. İşte Kayapa-Yenişehir Fayı da bu güzergâh üzerinde bulunuyor. Bursa Ovası içinde bu fayı tespit ettik. 7.3'e kadar deprem üretme kapasitesi söz konusu. İstanbul'u etkilemesi veya Marmara Denizi içinde beklenen depremin Bursa'yı etkilemesi kaçınılmaz bir gerçektir." dedi.

PROFESÖR ERSOY: BİR FAY DAHA BULUNDU

Depremin hemen ardından CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy da bölgenin masum olmadığına dikkat çekti. Ersoy, "Bölge halkına geçmiş olsun. Bu deprem bizim beklediğimiz Marmara kuzeyindeki deprem ile ilgili değil. Marmara'nın kuzeyi kadar güneyi de tehlikeli, 7 üzerinde deprem olabilir demiştik. Zemin iyi bir zemin değil. Bu anlamda bu bölge depreme aday yerlerden bir tanesi. Buralar çok masum yerler değil, fay geçiyor. Bir fay daha yeni bulundu. Çok sayıda faylar var. Gemlik'in bu depremlerden etkilenmesi bekleniyor. Yüzeye yakın depremlerde zeminde daha çok hissediliyor. 4.1'de de gördük vatandaşlar sokakta. İstanbul'da da hissedilebilir, normaldir. Bu hissedilme zemine yapı koşullarına bağlı olarak değişkendir." dedi.