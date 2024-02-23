Hatay'da 12 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklandı

Maraş depremlerinin yerle bir ettiği Hatay'da 12 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'yla ilgili soruşturmada binanın inşaat mühendisi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem Hatay'da büyük yıkıma neden oldu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu ise yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

İNŞAAT MÜHENDİSİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 12 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı'yla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. gözaltına alındı.

Yıkılan apartmanla ilgili bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki malzeme kalitesizliği nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtilen A.Ş.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.