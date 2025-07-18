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Fenerbahçe, İsviçreli oyuncu için devrede! Son bomba Xhaka

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, İsviçreli oyuncu için devrede! Son bomba Xhaka
Fenerbahçe, Granit Xhaka, Transfer, Bayer Leverkusen, Suudi Arabistan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan ekibi bonservisi için B. Leverkusen’e 8 milyon avrodan fazla vermeyeceğini iletti, transfer tıkandı. İsviçreliyi Bayer Leverkusen’e getiren Devin Özek harekete geçti…

Transferde şu ana kadar kadrosuna dört oyuncu (John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin ve genç Abdou Aziz Fall) katan Fenerbahçe, yenileri için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Bayer Leverkusen’in tecrübeli ön liberosu Granit Xhaka için devreye girdi. Bu transferde adı en çok geçen kulüp Suudi Arabistan ekibi Neom’du.

Fenerbahçe, İsviçreli oyuncu için devrede! Son bomba Xhaka - 1. Resim

Ancak Suudiler Leverkusen’e bonservis bedeli için 8 milyon avrodan fazlasını veremeyeceklerini söyleyince görüşmeler durduruldu. Adı Galatasaray ile de anılan Xhaka’nın babası Ragip Xhaka, geçtiğimiz ay Kemerburgaz tesislerini bile gezmişti. Neom  işi rafa kalkınca araya giren isim Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek oldu.

Fenerbahçe, İsviçreli oyuncu için devrede! Son bomba Xhaka - 2. Resim

AMRABAT'IN YERİNE 

Granit Xhaka’yı Bayer Leverkusen’de çalıştığı dönemde 15 milyon avro karşılığında Arsenal’den Alman ekibine transfer eden Devin Özek, teknik direktör Jose Mourinho ile görüştükten sonra harekete geçti. Sofyan Amrabat’ı Atlanta’ya göndermeye hazırlanan sarı lacivertliler, 32 yaşındaki İsviçreli oyuncu için Leverkusen ile masaya oturacak. 15 milyon avro isteyen Alman ekibiyle pazarlıklar kısa süre içinde başlayacak. Galatasaray hem geçen sezonun başında hem de bu sezonun başında Xhaka ile temasa geçmiş ancak İsviçreli oyuncu, sarı kırmızılı takıma gelmeyi reddetmişti. Xhaka’yı Sunderland’in de istediği öğrenildi. 

Fenerbahçe, İsviçreli oyuncu için devrede! Son bomba Xhaka - 3. Resim

Granit Xhaka, Bayer Leverkusen’de geçirdiği iki sezonda toplama 99 maça çıkarak istikrar abidesi olduğunu ortaya koydu. Alman ekibinin Bundesliga şampiyonluğunda da büyük katkı sağlayan Xhaka, iki sezonda altı gol atıp, dokuz asist yaptı. 

Fenerbahçe, İsviçreli oyuncu için devrede! Son bomba Xhaka - 4. Resim

YENİ SZYMANSKİ XHAKA MI? 

Fenerbahçe, Granit Xhaka girişiminde başarıya ulaşırsa Galatasaray’a transferde bir gol daha atmış olacak. Sarı kırmızılıların daha önce İstanbul’a getirdiği Sebastian Szymanski’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Xhaka’yı da rakibinin elinden kapmış olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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