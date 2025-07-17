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Fenerbahçe'den PSG'ye üçlü çıkarma! Kang-in Lee için kiralama teklifi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den PSG&#039;ye üçlü çıkarma! Kang-in Lee için kiralama teklifi
Fenerbahçe, PSG, Marco Asensio, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, PSG'den Asensio ve Skriniar'ı bonservisiyle kadrosuna katmak isterken, Güney Koreli yıldız Kang-in Lee için kiralama teklifinde bulundu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, güçlü bir kadro kurmak adına Paris Saint-Germain ile temaslarını sıklaştırdı.

Sarı-lacivertliler, Fransız devinden Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın yanı sıra, sürpriz bir isim için daha harekete geçti: Kang-in Lee.

Fenerbahçe'den PSG'ye üçlü çıkarma! Kang-in Lee için kiralama teklifi - 1. Resim

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Güney Koreli ofansif orta saha oyuncusu Kang-in Lee için kiralama teklifi sundu. PSG'nin oyuncuyu satmak istemediği, ancak kiralık formülüne olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den PSG'ye üçlü çıkarma! Kang-in Lee için kiralama teklifi - 2. Resim

2023 yılında Mallorca'dan 22 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde beklentilerin altında kalmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemine uygun görülen Kang-in Lee, hem merkez orta saha hem de kanatlarda görev alabiliyor.

Fenerbahçe'den PSG'ye üçlü çıkarma! Kang-in Lee için kiralama teklifi - 3. Resim

Fenerbahçe yaz transfer döneminde şu ana kadar Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin ile anlaşma sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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