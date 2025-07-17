Fenerbahçe'den PSG'ye üçlü çıkarma! Kang-in Lee için kiralama teklifi

Fenerbahçe, PSG'den Asensio ve Skriniar'ı bonservisiyle kadrosuna katmak isterken, Güney Koreli yıldız Kang-in Lee için kiralama teklifinde bulundu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, güçlü bir kadro kurmak adına Paris Saint-Germain ile temaslarını sıklaştırdı.

Sarı-lacivertliler, Fransız devinden Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın yanı sıra, sürpriz bir isim için daha harekete geçti: Kang-in Lee.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Güney Koreli ofansif orta saha oyuncusu Kang-in Lee için kiralama teklifi sundu. PSG'nin oyuncuyu satmak istemediği, ancak kiralık formülüne olumlu yaklaştığı öğrenildi.

2023 yılında Mallorca'dan 22 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde beklentilerin altında kalmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemine uygun görülen Kang-in Lee, hem merkez orta saha hem de kanatlarda görev alabiliyor.

Fenerbahçe yaz transfer döneminde şu ana kadar Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin ile anlaşma sağladı.