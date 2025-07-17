Fenerbahçe'nin yıldızı Amrabat'a Serie A'dan 3 teklif!

Fenerbahçe'nin 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'a 3 Serie A kulübü talip oldu. Faslı oyuncunun kararı belli oldu.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken, takımın önemli isimlerinden Sofyan Amrabat için İtalya'dan teklif yağdı.

Takvim'in haberine göre, 3 Serie A kulübü Faslı orta saha oyuncusu için resmi girişimlerde bulundu.

Ancak tecrübeli futbolcunun, bu kulüplerden gelen maaş tekliflerini yeterli bulmadığı ifade edildi. Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro kazanan Amrabat, daha yüksek bir teklif gelmediği sürece sarı-lacivertli kulüpte kalmayı planladığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takımın bonservisi için 12 milyon euro ücret ödediği yıldız orta sahanın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Sofyan Amrabat, Fenerbahçe forması ile 43 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.