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    • Haberler > Spor > Bu sözler çok konuşulacak! 'Hedefim Galatasaray başkanlığı, Fenerbahçe ile çalışmam'

    Bu sözler çok konuşulacak! 'Hedefim Galatasaray başkanlığı, Fenerbahçe ile çalışmam'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bu sözler çok konuşulacak! &#039;Hedefim Galatasaray başkanlığı, Fenerbahçe ile çalışmam&#039;
    Panathinaikos, Ergin Ataman, Fenerbahçe, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Panathinaikos Basketbol Takımı ve A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın Fenerbahçe ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

    Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Panathinaikos ve A Milli Erkek Basketbol Takımını çalıştıran Ergin Ataman, kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Kariyerindeki üçüncü EuroLeague şampiyonluğunu Panathinaikos'ta yaşamak istediğini söyleyen Ataman, "Anadolu Efes ile 2 defa üst üste şampiyon olunca 3. defa şampiyon olma isteği bende çok büyük baskı oluşturdu." ifadelerini dile getirdi.

    Bu sözler çok konuşulacak! 'Hedefim Galatasaray başkanlığı, Fenerbahçe ile çalışmam' - 1. Resim

    ERGİN ATAMAN: HAYALİM GALATASARAY BAŞKANLIĞI

    İlerleyen yıllarda Galatasaray başkanlığı yapmak istediğini belirten Ergin Ataman, "Bu kadar spor deneyimi ve kültür birikiminden sonra sonuçta ben aynı zamanda bir iş adamıyım. Profesyonel basketbolu bıraktıktan sonra hedefim Galatasaray Başkanlığı olduğu için Fenerbahçe ile çalışmam. Kendisine böyle bir hedef biçmiş ve Fenerbahçe’ye saygı duyan biri olarak Fenerbahçe ile çalışmam mümkün olmaz. Onlar da benim bu hüviyetimi bildikleri için hiçbir zaman böyle bir teklifle gelmezler. Benim için doğru olmaz." görüşlerini aktardı.

    Bu sözler çok konuşulacak! 'Hedefim Galatasaray başkanlığı, Fenerbahçe ile çalışmam' - 2. Resim

    ERGİN ATAMAN'DAN NBA SİTEMİ

    Ergin Ataman, milli takımdaki en büyük sorunun NBA'de oynayan oyuncuların kadroda olmaması olduğuna dikkat çekerek, "Başarılı olmak için hep birlikte buradayız. Çok iyi bir takımımız var. Ama en büyük sorunumuz NBA’de oynayan oyuncularımızın yokluğu. Bizim için bu büyük bir handikap. Onların milli takımda olup olmaması çok önemli." açıklamasında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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