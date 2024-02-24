Angelo Preciado Süper Lig yolcusu! Galatasaray'a karşı 2 gol atıp, şov yapmıştı
Spor Haberleri / Hürriyet
Galatasaray'a karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Angelo Preciado, yaz transfer döneminde Türkiye'ye dönebilir. Beşiktaş'ın Ekvadorlu sağ bek için teklif yapılacağı öğrenildi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off maçlarında Galatasaray'a karşı gösterdiği performansla adından söz ettiren Angelo Preciado Beşiktaş ile anılıyor.
Temsilcimize karşı 2 gol atarak ön plana çıkan 26 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
Türk taraftarların da büyük beğenisini alan Preciado'nun Sparta Prag'dan ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.
BEŞİKTAŞ ANGELO PRECIADO İÇİN TEKLİF YAPACAK
Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Angelo Preciado'yu gündemine aldı.
Valentin Rosier'in ayrılığı sonrası Adana Demirspor'dan Svensson'u renklerine bağlayan Siyah-beyazlıların, sezon sonunda Preciado için de teklif yapacağı belirtildi.
Çekya ekibi Sparta Prag, Angelo Preciado'yu 2023-24 sezonu öncesi 2 milyon euro karşılığında Genk'ten transfer etmişti.
Piyasa değeri 3.3 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncunun Galatasaray'a karşı gösterdiği etkili performans dikkat çekmişti.
Kaynak: Hürriyet